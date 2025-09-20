लखनऊ में चला LDA का बुलडोजर, अवैध मुर्गा मंडी की 20 दुकानों को किया ध्वस्त
लखनऊ विकास प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अवैध कब्जा करके लगायी गयी थी दुकानें, 2500 वर्गमीटर जमीन खाली करायी गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 8:55 PM IST
लखनऊ: गोमती नगर विस्तार में नवरात्रि शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले LDA ने शनिवार को अभियान चलाकर अवैध मुर्गा मण्डी को ध्वस्त कर दिया. यह मण्डी प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके संचालित की जा रही थी. एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर अर्जन व प्रवर्तन अनुभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया.
एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1 में गायत्रीपुरम के पीछे रेलवे लाइन के सामने प्राधिकरण की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके अस्थाई दुकानें बना ली थीं. यहां अवैध रूप से मुर्गा मण्डी संचालित की जा रही थी, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही थी. प्रकरण की जांच कराई गई तो पाया गया कि जिस जगह मण्डी संचालित की जा रही है, वह ग्राम-उजरियांव की अर्जित भूमि है. इस पर उपाध्यक्ष द्वारा अवैध मुर्गा मण्डी को हटाकर जमीन खाली कराने के निर्देश दिये गये थे.
अपर सचिव ने बताया कि उपाध्यक्ष के निर्देश पर अर्जन व प्रवर्तन अनुभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को गायत्रीपुरम के पीछे रेलवे लाइन के सामने अभियान चलाया. इस दौरान अर्जित भूमि पर टीनशेड डालकर लगायी गयी लगभग 20 दुकानों को पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई में लगभग 2500 वर्गमीटर जमीन खाली करायी गयी है. कार्रवाई के दौरान फोर्स के साथ प्रभारी अधिकारी-अर्जन विपिन कुमार शिवहरे, जोनल अधिकारी संगीता राघव, तहसीलदार हेमचन्द्र तिवारी व नायब तहसीलदार तुलसीराम समेत अन्य अधिकारी व अभियंता उपस्थित रहे.
