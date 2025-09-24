LDA बनाएगा सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी; लखनऊ में आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे बसेंगे 15 हजार परिवार
वरुण विहार योजना काकोरी ब्लॉक के 8 गांवों- भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी की जमीन पर विकसित होगी.
लखनऊ: आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे लखनऊ विकास प्राधिकरण (Lucknow Development Authority) की प्रस्तावित वरुण विहार योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो रही है. यह योजना लखनऊ की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी के रूप में विकसित होगी, जिसमें करीब 15,000 भूखंड विकसित किए जाएंगे.
लगभग 4 लाख की आबादी को बसाने की तैयारी है. इस योजना में न केवल आवासीय सुविधाएं होंगी, बल्कि उद्योग, लॉजिस्टिक पार्क, ग्रीन बेल्ट, पार्क और अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स भी विकसित किया जाएगा. यह परियोजना अगले तीन वर्षों में पूरी तरह विकसित हो जाएगी.
काकोरी ब्लॉक के 8 गांवों में बनेगी योजना: वरुण विहार योजना काकोरी ब्लॉक के 8 गांवों- भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना - की जमीन पर विकसित होगी. यह परियोजना 6,580 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी. योजना के तहत 25 सेक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाओं जैसे ग्रिड सड़कों, भूमिगत केबल लाइनों आदि का प्रावधान होगा.
लॉजिस्टिक पार्क और ग्रीन बेल्ट का होगा विकास: योजना के तहत 300 एकड़ क्षेत्र में एक विशाल लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया जाएगा, जो लखनऊ के लॉजिस्टिक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा. इसके अलावा, 800 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट, पार्क, वॉटर बॉडीज और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा. यह गोल्फ कोर्स और सेंट्रल पार्क इस क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल और आकर्षक बनाएंगे.
किसानों को मुआवजा देना शुरू: एलडीए ने इस योजना के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने दोना गांव के किसानों को मुआवजे के डिमांड ड्राफ्ट सौंपे. इस मौके पर सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, सीपी त्रिपाठी, एसडीएम विराग करवरिया, तहसीलदार कुमकुम मिश्रा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. दोना गांव के चार किसानों - नसीम अहमद, कल्लू राम, श्रीराम और कल्लू खान, ने अपनी 10 बीघा जमीन का बैनामा प्राधिकरण के पक्ष में किया, जिसके लिए उन्हें 6.9 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि दी गई.
किसानों में उत्साह, 148 एकड़ जमीन के प्रस्ताव प्राप्त: एसडीएम विराग करवरिया ने बताया कि योजना को लेकर किसानों में काफी उत्साह है. अब तक 148 एकड़ जमीन के लिए सहमति प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है. परीक्षण पूरा होने के बाद इन जमीनों का बैनामा किया जाएगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि किसानों से सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है, ताकि परियोजना को सुचारू रूप से लागू किया जा सके.
लखनऊ के लिए विकास की नई राह: वरुण विहार योजना न केवल लखनऊ के लिए एक बड़ी आवासीय कॉलोनी होगी, बल्कि यह शहर के उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास लाएगी. 15,000 से अधिक भूखंडों के निर्माण से हजारों परिवारों को आवासीय सुविधा मिलेगी.
इसके साथ ही, लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. ग्रीन बेल्ट और गोल्फ कोर्स इस क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक बनाएंगे. एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि यह परियोजना लखनऊ को एक आधुनिक और विकसित शहर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. अगले तीन वर्षों में यह योजना पूरी तरह विकसित होकर लखनऊ के लोगों के लिए नया आकर्षण बनेगी.
LDA VC प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना लखनऊ के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी. यह योजना न केवल आवासीय जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि शहर के आर्थिक और पर्यावरणीय विकास को भी बढ़ावा देगी. किसानों के सहयोग और एलडीए की सक्रियता से यह परियोजना जल्द ही साकार होगी.
