लखनऊ में 2 साल में बनेंगी 3 IT सिटी; एक लाख को मिलेगा रोजगार, 6 हजार को मकान - LDA NEWS

लखनऊ में LDA 2 साल में बनाएगा 3 IT सिटी. ( Photo Credit; LDA )

लखनऊ: LDA लखनऊ में सुल्तानपुर रोड पर IT CITY डेवलप कर रहा है. इसके साथ ही एलडीए लखनऊ में दो और IT CITY अगले दो साल में विकसित करेगा. यानी लखनऊ में अगले दो साल में तीन IT CITY विकसित की जाएंगी. इसमें से एक लखनऊ विकास प्राधिकरण दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विभाग और तीसरा आवास विकास परिषद बनाएगा. जिसके जरिये करीब एक लाख की संख्या में रोजगार सृजन होगा.

लखनऊ विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी IT CITY सुल्तानपुर रोड पर होगी. जिसमें न केवल आईटी कंपनियों को जगह मिलेगी, बल्कि बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी भी होगी. आवास विकास परिषद और इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी अपनी IT CITY को विकसित करेगा. LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि IT CITY का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है. अगले 2 साल में इसको विकसित किया जाएगा. रोजगार के साथ यहां बड़ी संख्या में आवास भी मिलेंगे.

LDA की आईटी सिटी का लेआउट प्लान. (Photo Credit; LDA)

आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि आवास विकास परिषद की वृंदावन कॉलोनी में आईटी सिटी विकसित की जा रही है. जिसमें बड़ी कंपनी निवेश करेंगी. इसका लेआउट पास कर दिया गया है.

