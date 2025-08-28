ETV Bharat / state

दिल्ली: जिला अदालतों में काम ठप, दिल्ली-NCR के वकील 29 अगस्त को LG हाउस के बाहर करेंगे प्रदर्शन

वकीलों का ये विरोध प्रदर्शन तीस हजारी कोर्ट से एलजी हाउस तक किया जाएगा. वकील पिछले पांच दिनों से हड़ताल पर हैं.

वकीलों का विरोध प्रदर्शन
वकीलों का विरोध प्रदर्शन
By ANI

Published : August 28, 2025 at 8:59 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 9:05 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की जिला अदालतों के वकील गुरुवार को भी अपनी हड़ताल जारी रखेंगे. उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा जारी एक अधिसूचना के खिलाफ एलजी हाउस के बाहर एक विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.

वकील एलजी की उस अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं. जिसमें पुलिस अधिकारियों के बयानों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करने की व्यवस्था की गई है.

ऑल दिल्ली बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुधवार को हुई बैठक के बाद 28.08.2025 और 29.08.2025 को सभी जिला अदालतों में पूर्ण रूप से कामकाज से विरत रहने का निर्णय लिया है। यह विरोध 13.08.2025 को उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ है, जो भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा 15.07.2024 को जारी परिपत्र के विपरीत है.

कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि यह अधिसूचना आम जनता के खिलाफ है, इसलिए 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे एलजी हाउस के बाहर दिल्ली/एनसीआर की सभी बार एसोसिएशनों के अधिवक्ता एक विशाल प्रदर्शन करेंगे ताकि इस मनमाने निर्णय के प्रति आम जनता को जागरूक किया जा सके.

यह विरोध प्रदर्शन तीस हजारी कोर्ट से एलजी हाउस तक किया जाएगा. नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) भी इस मुद्दे पर पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में एक खुली चर्चा का आयोजन कर रही है.

वकील पिछले पांच दिनों से उपराज्यपाल द्वारा जारी उस अधिसूचना के खिलाफ हड़ताल पर हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों के बयानों को थाने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दर्ज करने की बात कही गई है.

कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक अधिवक्ता नगेंद्र कुमार ने कहा कि बैठक से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है. हमारे रुख में कोई ढील नहीं दी जाएगी, बल्कि हम विरोध को और तेज़ करेंगे। शुक्रवार को हम एल-जी हाउस पर एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं.

नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव अधिवक्ता तरुण राणा ने भी कहा कि बैठकें बेनतीजा रहीं, इसलिए अब दिल्ली-एनसीआर के वकीलों के साथ मिलकर शुक्रवार को हम एल-जी हाउस पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे.

