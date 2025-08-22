ETV Bharat / state

दिल्ली की जिला अदालतों में कल भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल, सरकार के इस फैसले पर है नाराजगी - LAWYERS STRIKE IN DELHI COURTS

वकीलों ने कहा सरकार का यह फैसला न्याय प्रणाली पर चोट है. अगर बात नहीं मानी गई तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है.

दिल्ली की अदालतों में वकीलों की हड़ताल
दिल्ली की अदालतों में वकीलों की हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 22, 2025 at 8:14 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों में शुक्रवार को वकीलों ने सामूहिक हड़ताल की, जो कि शनिवार को भी जारी रहेगी. इस दौरान किसी भी कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित रहा. शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने कहा कि सरकार का यह फैसला, कि पुलिस थानों से गवाहियों को रिमोट मोड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर गहरी चोट है.

उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह कैसे पता चलेगा कि गवाही देने वाले व्यक्ति पर कोई दबाव है या नहीं और उसके आसपास कौन मौजूद है. इससे फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी. फिलहाल हड़ताल दो दिन के लिए रखी गई है, लेकिन सरकार ने अगर वकीलों की मांगें नहीं मानी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. यह आंदोलन हक की लड़ाई है और रिमोट मोड में गवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

वकीलों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

उनके अलावा, एडवोकेट अनिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वकीलों के खिलाफ कानून बना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया, फिर 'डोर स्टेप डिलीवरी' कानून लाकर वकीलों की भूमिका कम करने की कोशिश की गई. अब पुलिस थाने से गवाही करवाने का प्रावधान किया जा रहा है. यह केवल वकीलों ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के खिलाफ है. कोर्ट में गवाही के दौरान व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपनी बात रख सकता है, लेकिन थाने में बैठे-बैठे वह दबाव में आ सकता है.

वहीं एडवोकेट पियूष चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के वकील इस कानून को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे. हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है. हड़ताल के दौरान जिला अदालतों में पूरा कामधाम ठप नजर आया. कोर्ट में जज और कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो सकी. वकील अपने-अपने चैंबर में रहे और सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें-

हमले के बाद पहली बार पब्लिक प्रोग्राम में पहुंचीं Delhi CM के सामने नारेबाजी, आरोपी पकड़ा गया

दिल्ली पुलिस आयुक्त बदले, अब सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों में शुक्रवार को वकीलों ने सामूहिक हड़ताल की, जो कि शनिवार को भी जारी रहेगी. इस दौरान किसी भी कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित रहा. शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने कहा कि सरकार का यह फैसला, कि पुलिस थानों से गवाहियों को रिमोट मोड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर गहरी चोट है.

उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह कैसे पता चलेगा कि गवाही देने वाले व्यक्ति पर कोई दबाव है या नहीं और उसके आसपास कौन मौजूद है. इससे फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी. फिलहाल हड़ताल दो दिन के लिए रखी गई है, लेकिन सरकार ने अगर वकीलों की मांगें नहीं मानी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. यह आंदोलन हक की लड़ाई है और रिमोट मोड में गवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

वकीलों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

उनके अलावा, एडवोकेट अनिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वकीलों के खिलाफ कानून बना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया, फिर 'डोर स्टेप डिलीवरी' कानून लाकर वकीलों की भूमिका कम करने की कोशिश की गई. अब पुलिस थाने से गवाही करवाने का प्रावधान किया जा रहा है. यह केवल वकीलों ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के खिलाफ है. कोर्ट में गवाही के दौरान व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपनी बात रख सकता है, लेकिन थाने में बैठे-बैठे वह दबाव में आ सकता है.

वहीं एडवोकेट पियूष चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के वकील इस कानून को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे. हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है. हड़ताल के दौरान जिला अदालतों में पूरा कामधाम ठप नजर आया. कोर्ट में जज और कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो सकी. वकील अपने-अपने चैंबर में रहे और सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें-

हमले के बाद पहली बार पब्लिक प्रोग्राम में पहुंचीं Delhi CM के सामने नारेबाजी, आरोपी पकड़ा गया

दिल्ली पुलिस आयुक्त बदले, अब सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए

For All Latest Updates

TAGGED:

STRIKE IN DELHI COURTSदिल्ली अदालतों में वकीलों की हड़तालLAWYERS STRIKE TO CONTINUE 23 AUGLAWYERS STRIKE IN DELHI COURTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.