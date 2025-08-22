नई दिल्ली: दिल्ली की सभी 7 जिला अदालतों में शुक्रवार को वकीलों ने सामूहिक हड़ताल की, जो कि शनिवार को भी जारी रहेगी. इस दौरान किसी भी कोर्ट में कोई वकील पेश नहीं हुआ, जिसके कारण न्यायिक कार्य प्रभावित रहा. शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीर डबास ने कहा कि सरकार का यह फैसला, कि पुलिस थानों से गवाहियों को रिमोट मोड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, न्याय प्रणाली की पारदर्शिता पर गहरी चोट है.

उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह कैसे पता चलेगा कि गवाही देने वाले व्यक्ति पर कोई दबाव है या नहीं और उसके आसपास कौन मौजूद है. इससे फेयरनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी. फिलहाल हड़ताल दो दिन के लिए रखी गई है, लेकिन सरकार ने अगर वकीलों की मांगें नहीं मानी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. यह आंदोलन हक की लड़ाई है और रिमोट मोड में गवाही किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

वकीलों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

उनके अलावा, एडवोकेट अनिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वकीलों के खिलाफ कानून बना रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाया गया, फिर 'डोर स्टेप डिलीवरी' कानून लाकर वकीलों की भूमिका कम करने की कोशिश की गई. अब पुलिस थाने से गवाही करवाने का प्रावधान किया जा रहा है. यह केवल वकीलों ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और उनके परिवारों के अधिकारों के खिलाफ है. कोर्ट में गवाही के दौरान व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपनी बात रख सकता है, लेकिन थाने में बैठे-बैठे वह दबाव में आ सकता है.

वहीं एडवोकेट पियूष चौधरी ने भी इस फैसले का विरोध किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली के वकील इस कानून को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे. हम मांग करते हैं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है. हड़ताल के दौरान जिला अदालतों में पूरा कामधाम ठप नजर आया. कोर्ट में जज और कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी केस की सुनवाई नहीं हो सकी. वकील अपने-अपने चैंबर में रहे और सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें-

हमले के बाद पहली बार पब्लिक प्रोग्राम में पहुंचीं Delhi CM के सामने नारेबाजी, आरोपी पकड़ा गया

दिल्ली पुलिस आयुक्त बदले, अब सतीश गोलचा के सामने क्या-क्या होंगी चुनौतियां, जानिए