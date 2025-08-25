ETV Bharat / state

वकीलों और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, 26 अगस्त को भी जारी रहेगी हड़ताल - DELHI COURTS ADVOCATES STRIKE

वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जब तक उपराज्यपाल की तरफ से नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाएगा, यह आंदोलन जारी रहेगा.

26 अगस्त को भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल
26 अगस्त को भी जारी रहेगी वकीलों की हड़ताल (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार के तीसरे दिन भी वकील सड़कों पर नजर आए. दिल्ली की सभी निचली अदालतों में वकीलों ने सोमवार को कोर्ट परिसर के अलावा सड़कों पर भी प्रदर्शन किया. वकीलों के प्रतिधिनियों की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात के बाद भी कोई बात नहीं बनी. वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार कल यानि 26 अगस्त को भी जारी रहेगा.

सोमवार को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की, लेकिन नोटिफिकेशन को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी. वकीलों के मुताबिक, जब तक उपराज्यपाल की ओर से नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 26 अगस्त को कोर्ट के अंदर नायब कोर्ट और किसी भी पुलिसकर्मी और सरकारी वकील को कोर्ट में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया है.

देखने को मिला विरोध: दिल्ली की सभी निचली अदालतों में वकीलों का पहले के मुकाबले तीखा विरोध देखने को मिला. कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस वालों और सरकारी वकीलों को कोर्ट में प्रवेश करने से रोक दिया गया. कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नरवीर डबास बाजाप्ता वकीलों और पक्षकारों के प्रवेश द्वार पर माइक से बता रहे थे कि किसी भी पुलिस या सरकारी वकील को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. वे बता रहे थे कि अगर पुलिस थानों में गवाही होने लगेगी तो न्याय दुर्लभ हो जाएगा. ये पक्षकारों और वकीलों दोनों के अहित में है. बाद में वकील कृष्णा नगर रेड लाइट पर जाकर प्रदर्शन करने लगे.

कोर्ट का गेट बंद कर की नारेबाजी: उधर तीस हजारी कोर्ट में भी वकीलों ने कोर्ट के बाहर रेड लाइट पर रोड जाम कर नारे लगाने लगे. यही स्थिति साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और राऊज एवेन्यू कोर्ट की भी रही. राऊज एवेन्यू कोर्ट में भी वकीलों ने कोर्ट का गेट बंद कर नारेबाजी की. बता दें कि, दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर 22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं. वकील सड़कों पर प्रदर्शन करने और उपराज्यपाल के दफ्तर का घेराव करने की योजना भी बना रहे हैं.

बार एसोसिएशंस का मिला समर्थन: दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया है. 23 अगस्त को दोनों संगठनों ने उपराज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की थी. इस हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया है. कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं.

पत्र लिखकर जताया था विरोध: उपराज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कमेटी के मुताबिक, उपराज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई, 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

