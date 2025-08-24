नई दिल्ली: दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों और बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की अहम बैठक 23 अगस्त 2025 को तीस हज़ारी न्यायालय परिसर में हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी की गई अधिसूचना, जो भारत सरकार के गृह सचिव द्वारा 15 जुलाई 2024 को जारी परिपत्र की स्पष्ट अवहेलना है, के विरोध में अधिवक्ता 25 अगस्त को पूर्ण हड़ताल करेंगे. इस दिन दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा.

समन्वय समिति ने स्पष्ट किया कि हड़ताल के दौरान न केवल अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे, बल्कि लोक अभियोजकों, ईडी, सीबीआई अभियोजकों, एनआईएबी अदालतों सहित पुलिस अधिकारियों को भी अदालतों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. समिति का कहना है कि यह अधिसूचना न केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों के खिलाफ है, बल्कि आम जनता के हितों के भी प्रतिकूल है. 25 अगस्त को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों के बाहर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है.

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल सोमवार तक रहेगा जारी (ETV Bharat)

उपराज्यपाल भवन का घेराव करने का किया ऐलान: बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि सोमवार तक विवादित अधिसूचना वापस नहीं ली जाती है, तो अधिवक्ता आंदोलन को और तेज़ करेंगे. समन्वय समिति ने कहा कि वे उपराज्यपाल भवन का घेराव करने जैसे कड़े कदम उठाने के लिए भी बाध्य होंगे.साथ ही समिति ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन और सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा इस आंदोलन को मिले समर्थन का स्वागत और सराहना की.

न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता बचाने के लिए हड़ताल जरूरी-वकील: अधिवक्ता चरणजीत सिंह, अधिवक्ता यामिन और अधिवक्ता अरुण ने संयुक्त रूप से कहा कि यह सामूहिक हड़ताल किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता बचाने के लिए है. उन्होंने अधिसूचना को “काला कानून” करार देते हुए कहा कि जब तक इसे पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता, अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी.

आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर आघात :अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस कानून से न केवल उनके प्रोफेशनल अधिकारों का हनन होगा, बल्कि आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर भी आघात होगा.अधिवक्ताओं ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि पुलिस अधिकारी थाने से ही गवाही देंगे तो न्यायिक पारदर्शिता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. कोर्ट को यह तक पता नहीं चल पाएगा कि बयान देने वाले अधिकारी के आसपास कौन मौजूद है और क्या गवाही स्वतंत्र है या दबाव में दी जा रही है. इससे निर्दोष लोगों को भी दोषी ठहराए जाने का खतरा बढ़ जाएगा.



सड़कों पर उतरकर जनता को भी जोड़ने का ऐलान : समिति ने कहा कि अभी तक दो दिन की हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस पहल न किए जाने पर इसे सोमवार 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है. अधिवक्ताओं ने ऐलान किया कि अब वे सिर्फ न्यायालयों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरकर जनता को भी इस “मनमानी अधिसूचना” के खतरों के प्रति जागरूक करेंगे.

