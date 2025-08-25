नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्कार आज भी जारी है. आज दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पुलिस वालों और सरकारी वकीलों को कोर्ट में प्रवेश करने से रोक दिया गया.

दिल्ली के वकीलों की ओर से ये न्यायिक बहिष्कार का आज तीसरा दिन है. इसी के तहत कड़कड़डूमा जिला अदालत परिसर के बाहर वकीलों का आक्रोश खुलकर सामने दिख रहा है. जहां काम बंद कर और सड़क जाम कर वकीलों ने एलसी के खिलाफ नारेबाजी की. वकीलों ने साफ कर दिया कि यह आंदोलन तब तक चलेगा, जब तक उनकी मांगों को नहीं मानी जाती.

बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नरवीर डबास ने वकीलों से की अपील: कड़कड़डूमा कोर्ट की शाहदरा बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नरवीर डबास बाजाप्ता वकीलों और पक्षकारों के प्रवेश द्वार पर माइक से बताते नजर आए कि किसी भी पुलिस या सरकारी वकील को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. वे बता रहे थे कि अगर पुलिस थानों में गवाही होने लगेगी तो न्याय दुर्लभ हो जाएगा. ये पक्षकारों और वकीलों दोनों के अहित में है.

बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नरवीर डबास ने वकीलों से की अपील (ETV Bharat)

22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का कर रहें बहिष्कार : बता दें कि दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर 22 अगस्त से वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं. वकीलों ने बताया कि अब वो सड़कों पर प्रदर्शन करने और उप-राज्यपाल के दफ्तर का घेराव करने की योजना बना रहे हैं.

कोआर्डिनेशन कमेटी उप-राज्यपाल के आदेश का कर रही विरोध : कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं. उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था.

एलजी के आदेश के खिलाफ वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी (ETV Bharat)

48 घंटों के अंदर आदेश वापस लेने की वकीलों ने की थी अपील: कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था. कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए.

कोआर्डिनेशन कमेटी उप-राज्यपाल के आदेश का कर रही विरोध (ETV Bharat)

राऊज एवेन्यू कोर्ट के वकीलों ने भी किया प्रदर्शन : दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की ओर से न्यायिक बहिष्का के तीसरे दिन आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन किया. वकीलों ने प्रवेश गेट के बाहर प्ले कार्ड लगाकर काला कानून वापस लो के नारे लगाते हुए न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया. न्यायिक कार्य का बहिष्कार वकीलों ने दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस के आह्वान पर किया है.

