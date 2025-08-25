ETV Bharat / state

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी, राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में ताला लगाकर जताया विरोध - DELHI COURT PROTEST

इस वक्त राजधानी में वकील अदालतों में नहीं सड़कों पर नजर आ रहे हैं. वकीलों ने उपराज्यपाल के हालिया आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया.

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी
दिल्ली में वकीलों की हड़ताल जारी (SOURCE: ETV BHARAT)
Published : August 25, 2025 at 5:56 PM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में अधिवक्ताओं की हड़ताल शुक्रवार से लगातार जारी है. सोमवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य गेट पर वकीलों ने ताला लगाकर विरोध जताया. करीब एक घंटे तक कोर्ट का गेट बंद रखा और इस दौरान अधिवक्ता दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ नारेबाजी की.

वकीलों का कहना है कि सरकार द्वारा जारी एक हालिया नोटिफिकेशन न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है. ऐसे में इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए. जब तक यह नोटिफेकिशन वापस नहीं होता है. तब तक वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी.

राजधानी में वकील अदालतों में नहीं सड़कों पर नजर आ रहे (ETV Bharat)

बता दें कि 13 अगस्त को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि पुलिसकर्मी जब भी कोर्ट में गवाही देने आएंगे तो उनकी गवाही अब कोर्ट में नहीं होगी. कोर्ट की जगह थानों में बने डेजिग्नेटेड प्लेस पर दर्ज की जाएगी. इस फैसले का अधिवक्ता संघों ने विरोध शुरू कर दिया है. वकीलों का कहना है कि गवाही केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती है. यह गवाह की बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव-भाव, उसकी स्मृति व आचरण भी न्याय प्रक्रिया का अहम हिस्सा होता हैं. थाने में बैठाकर गवाही लेने से यह सब संभव नहीं होगा. इतना ही नहीं इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पारदर्शिता पर गहरा असर पड़ेगा.

delhi court protest
दिल्ली में वकीलों का प्रदर्शन (SOURCE: ETV BHARAT)

सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव एडवोकेट अभिनव गर्ग ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा है कि यदि गवाहियां थानों में दर्ज की जाने लगी तो सबसे बड़ा नुकसान उन लिटिगेंट्स यानी आम लोगों को होगा जो न्याय पाने के लिए कोर्ट आते हैं. उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में यह मूल सिद्धांत है कि सौ दोषी छूट जाएं तो भी एक निर्दोष को सजा न हो. उपराज्ययपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से जारी की गई अधिसूचना उस सिद्धांत को कमजोर करती है.

delhi court protest
राऊज एवेन्यू कोर्ट परिसर में ताला लगाकर जताया विरोध (SOURCE: ETV BHARAT)

वहीं एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य रोहित नागर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि पुलिस स्टेशनों में गवाही कराना न सिर्फ अव्यावहारिक है बल्कि यह जनहित के खिलाफ भी है. उन्होंने सवाल उठाया हुआ और कहा कि अगर केस कोर्ट में पेश करने के बजाय थाने में दिखाया जाएगा तो उसकी जांच-पड़ताल कैसे होगी? यह पूरी प्रक्रिया न्याय प्रणाली को कमजोर कर देगी. ऐसे में इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए.

delhi court protest
वकीलों ने किया काम बंद (SOURCE: ETV BHARAT)

बड़े आंदोलन के लिए तैयार अधिवक्ता
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो आंदोलन को और तेज करेंगे. शनिवार को वकीलों ने प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर कोर्ट परिसर में किसी भी पब्लिक पर्सन व पुलिस अधिकारियों को एंट्री नहीं दी थी. आज सोमवार को भी सीबीआई के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कोर्ट में आने से रोका गया. अधिवक्ताओं की समन्वय समिति की बैठक दिल्ली की मुख्यमंत्री व अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी हो चुकी है. अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया गया है कि इस अधिसूचना को वापस लिया जाएगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक आदेश नहीं आया है. अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हड़ताल लंबे समय तक जारी रह सकती है.

