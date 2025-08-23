नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की हड़ताल 25 अगस्त को भी जारी रहेगी.

आज दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस की बैठक में इसका फैसला किया गया.

आज दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी साथ मिला और दोनों संगठनों ने उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की है.

बता दें कि दिल्ली में आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार का दूसरा दिन था. आज भी वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार की वजह से निचली अदालतों में काम बाधित हुआ. आज निचली अदालतों में लिस्टेड मामलों में केवल तारीख ही मिली. आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से चर्चित मामलों की भी सुनवाई नहीं हो सकी.

आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले से जुड़े सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी. राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से टल गई.

बता दें कि हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया है. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं.

उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए. लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया. उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 21 अगस्त को आपात बैठक कर दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया था.

ये भी पढ़ें- थानों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने की अनुमति देने के खिलाफ दिल्ली के वकील करेंगे हड़ताल