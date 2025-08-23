ETV Bharat / state

दिल्ली में बड़ी हो सकती है वकीलों की हड़ताल, SC और HC बार एसोसिएशंस भी कूदे, 25 को भी न्यायिक बहिष्कार का ऐलान - LAWYERS STRIKE IN DELHI

LG आदेश के खिलाफ तमाम वकील लामबंद होते दिख रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं.

Etv Bharat
वकीलों की हड़ताल 25 अगस्त को भी जारी रहेगी. (SOURCE: ANI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 7:31 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की हड़ताल 25 अगस्त को भी जारी रहेगी.

आज दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस की बैठक में इसका फैसला किया गया.

आज दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी साथ मिला और दोनों संगठनों ने उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की है.

बता दें कि दिल्ली में आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार का दूसरा दिन था. आज भी वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार की वजह से निचली अदालतों में काम बाधित हुआ. आज निचली अदालतों में लिस्टेड मामलों में केवल तारीख ही मिली. आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से चर्चित मामलों की भी सुनवाई नहीं हो सकी.

आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले से जुड़े सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी. राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से टल गई.

बता दें कि हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया है. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं.

उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए. लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया. उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 21 अगस्त को आपात बैठक कर दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया था.

ये भी पढ़ें- थानों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने की अनुमति देने के खिलाफ दिल्ली के वकील करेंगे हड़ताल

नई दिल्ली: दिल्ली के पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकीलों की हड़ताल 25 अगस्त को भी जारी रहेगी.

आज दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस की बैठक में इसका फैसला किया गया.

आज दिल्ली के वकीलों की मांग का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी साथ मिला और दोनों संगठनों ने उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशंस ने अलग-अलग नोटिस जारी कर ये मांग की है.

बता दें कि दिल्ली में आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार का दूसरा दिन था. आज भी वकीलों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार की वजह से निचली अदालतों में काम बाधित हुआ. आज निचली अदालतों में लिस्टेड मामलों में केवल तारीख ही मिली. आज वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से चर्चित मामलों की भी सुनवाई नहीं हो सकी.

आज राऊज एवेन्यू कोर्ट में मकोका के मामले में आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले से जुड़े सभी आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हो सकी. राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई वकीलों के न्यायिक बहिष्कार की वजह से टल गई.

बता दें कि हड़ताल का आह्वान दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने किया है. कोआर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने 13 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर पुलिस थानों से पुलिसकर्मियों के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ स्थान तय किए गए हैं.

उप-राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को दिल्ली के उप-राज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था. कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक उप-राज्यपाल का नोटिफिकेशन केंद्रीय गृह सचिव के 15 जुलाई 2024 के सर्कुलर के विपरीत है. केंद्रीय गृह सचिव के सर्कुलर में पुलिस थानों में किसी भी किस्म की गवाही से इनकार किया गया था.

कोआर्डिनेशन कमेटी ने 20 अगस्त को लिखे पत्र में कहा था कि उप-राज्यपाल के इस नोटिफिकेशन को 48 घंटों के अंदर वापस लिया जाए. लेकिन दो दिनों के बावजूद इस पत्र पर विचार नहीं किया गया. उसके बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 21 अगस्त को आपात बैठक कर दिल्ली की सभी जिला अदालतों में 22 और 23 अगस्त को न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का फैसला किया था.

ये भी पढ़ें- थानों में वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने की अनुमति देने के खिलाफ दिल्ली के वकील करेंगे हड़ताल

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI COURTS ADVOCATES STRIKELAWYERS STRIKELAWYERS STRIKE UPDATE TODAYLG NOTIFICATION FOR COPS IN COURTSLAWYERS STRIKE IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत-चीन व्यापारिक दोस्ती: दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जानें किन वस्तुओं को होगा आयात-निर्यात

13 भारतीय खिलाड़ी दूसरे देश में खेलेंगे क्रिकेट, उठाया ये बड़ा कदम

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच, मलेशिया हॉकी टीम पहुंची राजगीर, फ्री होगी ऑनलाइन एंट्री

EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा 15 लाख का सहारा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.