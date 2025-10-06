ETV Bharat / state

चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने पर वकील संगठनों ने जताया एतराज, 7 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान

वकील संगठनों की दिल्ली यूनियन ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन भी करेगी.

Etv Bharat
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर आज कोर्ट रुम में जूता फेंकने की घटना की वकील संगठनों ने निंदा की है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है. यूनियन की दिल्ली ईकाई 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी.

इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर का बतौर वकील लाईसेंस निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सचिव निखिल जैन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया जाना चाहिए और संबंधित वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है कि इस घटना को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश के तहत अंजाम दिया गया है.

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अखिल भारतीय महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्र नाथ ने बयान जारी कर इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर हमला करार दिया है. पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा है कि ये घटना देश में नाथूराम माइंड की उपज है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बयान में मांग की गई है कि इस घटना की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

बता दें कि आज सुबह राकेश किशोर नामक वकील ने चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंका, लेकिन जूता चीफ जस्टिस के पास नहीं पहुंच सका। जब उसने चीफ जस्टिस की तरफ कुछ फेंकने की कोशिश की तो कोर्ट रूम में मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने उसे तुरत पकड़ लिया. पुलिस जब उसे कोर्ट रूम से ले जा रही थी उसने जोर से बोला "सनातन धर्म का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान" राकेश किशोर की उम्र 71 साल है। वह चीफ जस्टिस गवई के उस बयान से आहत था जिसमें उन्होंने ने भगवान विष्णु को लेकर टिप्पणी की थी.

ये भी पढ़ें- 'सनातन का अपमान नहीं सहेंगे', वकील ने CJI बीआर गवई की कोर्ट में उछाला जूता

For All Latest Updates

TAGGED:

CJI GAVAIBR GAVAI ATTACKBR GAVAI SHOEBR GAVAI SHOE THROWNLAWYERS PROTEST ON SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.