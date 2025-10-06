ETV Bharat / state

चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने पर वकील संगठनों ने जताया एतराज, 7 अक्टूबर को प्रदर्शन का ऐलान

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर आज कोर्ट रुम में जूता फेंकने की घटना की वकील संगठनों ने निंदा की है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है. यूनियन की दिल्ली ईकाई 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगी.

इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर का बतौर वकील लाईसेंस निरस्त कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सचिव निखिल जैन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया जाना चाहिए और संबंधित वकील के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए. बयान में कहा गया है कि इस घटना को सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने की कोशिश के तहत अंजाम दिया गया है.

ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अखिल भारतीय महासचिव और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीवी सुरेंद्र नाथ ने बयान जारी कर इस घटना को सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर हमला करार दिया है. पीवी सुरेंद्र नाथ ने कहा है कि ये घटना देश में नाथूराम माइंड की उपज है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बयान में मांग की गई है कि इस घटना की विस्तृत जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.