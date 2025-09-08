ETV Bharat / state

दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल, बार काउंसिल का भी मिला समर्थन, जानिए पूरा मामला

विवादित कानून वापस लेने तक जारी रहेगा हड़ताल : शाहदरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वी.के. सिंह ने साफ कहा कि जब तक विवादित कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी. वहीं, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सदस्य आर.के. कोचर ने भी आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि जिला अदालतों में चल रही इस हड़ताल को अब बार काउंसिल का भी समर्थन मिल गया है, जिससे यह और मजबूत हो जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली की सभी जिला अदालतों में सोमवार से वकीलों ने एक बार फिर हड़ताल शुरू कर दी है. हड़ताल के चलते न सिर्फ अदालतों में कामकाज ठप हो गया है बल्कि वकीलों ने दिल्ली पुलिस, सरकारी वकीलों और जेल से आने वाली गाड़ियों को भी रोक दिया. वकीलों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.

न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान: बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से पत्र जारी होने के बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई वार्ता में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन बताते हुए 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान किया है. 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राईम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र की प्रति भेजी है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी.

वकील एकजुट होकर अपनी बात मनवाने में जुटे :अधिवक्ता अब्दुल रऊफ ने कहा कि जिस तरह इस आंदोलन को हड़ताल का रूप दिया गया है, उससे यह साफ हो गया है कि वकील एकजुट होकर अपनी बात मनवाने में सफल होंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से संघर्ष तेज हुआ है, उसी तरह कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील राउस एवेन्यू कोर्ट में भेजे गए मामलों को वापस कड़कड़डूमा लाने में भी सफल होंगे. NIA एक्ट के तहत कई मामलों को राउस एवेन्यू कोर्ट भेजा गया था, जिसे लेकर वकीलों में नाराजगी है.

वकीलों का आंदोलन लगातार हो रहा तेज :दिल्ली में वकीलों का यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. बार एसोसिएशन और बार काउंसिल के समर्थन से अब यह साफ है कि हड़ताल लंबे समय तक चल सकती है. हालांकि, न्यायिक कार्य ठप होने से आम लोगों को हो रही दिक्कतें सरकार और न्यायपालिका के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं.

