ETV Bharat / state

दिल्ली में वकीलों ने हड़ताल ली वापस, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया फैसला; कल से लौटेंगे काम पर

दिल्ली पुलिस की ओर से सर्कुलर जारी होने के बाद वकीलों ने हड़ताल वापस ले ली. ऑर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल वापस लेने का फैसाल लिया.

दिल्ली के वकीलों ने वापस ली हड़ताल
दिल्ली के वकीलों ने वापस ली हड़ताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2025 at 4:41 PM IST

4 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने दिल्ली पुलिस के ताजा सर्कुलर के बाद बैठक की और हड़ताल वापस लेने का फैसला किया. कोआर्डिनेशन कमेटी के सेक्रेटरी अनिल बसोया और चेयरमैन वीके सिंह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अदालतों में पुलिसकर्मियों के सशरीर आने की मांगें मान ली गयी हैं, ऐसे में न्यायिक बहिष्कार का फैसला वापस लिया जा रहा है.

दिल्ली पुलिस की सर्कुलर

दिल्ली पुलिस ने आज ही अपने पुराने सर्कुलर में संशोधन करते हुए कहा कि दिल्ली की अदालतों में किसी भी पुलिस अधिकारी का पुलिस थानों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही नहीं होगी. बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मनन मिश्रा की ओर से हड़ताल वापस लेने की मांग का दिल्ली के वकीलों पर कोई असर नहीं हुआ था. 6 सितंबर को दिल्ली की निचली अदालतों के सभी बार एसोसिएशंस के संगठन कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ने बैठक कर मनन मिश्रा के आग्रह पर विचार करते हुए अस्वीकार कर दिया था.

मनन मिश्रा का कोआर्डिनेशन कमेटी से आग्रह

मनन मिश्रा ने कोआर्डिनेशन कमेटी आग्रह किया था कि वो 8 सितंबर से शुरु होने वाले न्यायिक बहिष्कार के आंदोलन को वापस लें. मनन मिश्रा ने कोआर्डिनेशन कमेटी को बीसीआई और दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) के साथ संयुक्त बैठक में 8 सितंबर को आमंत्रित किया था. मनन मिश्रा ने तीन पेज का पत्र लिखकर कहा था कि 8 सितंबर की बैठक में इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जाएगा. मनन मिश्रा ने कहा था कि बार को लोगों क नजर में मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए. छोटी-छोटी बातों को लेकर हड़ताल से बचना चाहिए.

न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान

बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से पत्र जारी होने के बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई वार्ता में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन बताते हुए 8 सितंबर से न्यायिक बहिष्कार करने का आह्वान किया है. 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, क्राईम देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने दिल्ली की सभी निचली अदालतों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को पत्र की प्रति भेजी है, जिसमें कहा गया था कि पुलिस थानों से केवल औपचारिक पुलिस गवाह की गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये करायी जाएगी. पत्र में कहा गया था कि औपचारिक पुलिस गवाह के अलावा जो ठोस गवाह होंगे उनकी गवाही कोर्ट रुम में सभी पक्षों से बातचीत के बाद करायी जा सकती है.

पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग

दिल्ली पुलिस का कहना है कि इससे मामलों के तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और गवाहों के बयान जल्द दर्ज करने में मदद मिलेगी. पत्र में आगे कहा गया था कि अगर बचाव पक्ष के वकील किसी पुलिस गवाह का सशरीर बयान दर्ज करने की मांग करते हैं तो उस पर कोर्ट फैसला करेगा. पत्र में कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 530 के मुताबिक सभी गवाही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कराने के प्रावधान का पालन हो सकेगा और न्याय व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने में मदद मिलेगी.

अभी हाल ही में दिल्ली में वकीलों ने पुलिस थानों से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये गवाही देने के अनुमति देने के दिल्ली के उप-राज्यपाल के नोटिफिकेशन के खिलाफ करीब एक सप्ताह का न्यायिक बहिष्कार का आंदोलन किया था. वकीलों का आंदोलन न केवल कोर्ट परिसर में किया गया बल्कि ये सड़कों पर भी देखा गया. वकीलों ने कई स्थानों पर उप-राज्यपाल का पुतला भी जलाया था.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI POLICE CIRCULAR ON STRIKELAWYERS STRIKE IN DELHIDELHI COURTS ADVOCATES STRIKEDELHI LAWYERS CALLED OFF STRIKELAWYERS CALLED OFF THE STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

एशिया कप से पहले चैंपियन बना पाकिस्तान, फाइनल में अफगानिस्तान को मिली हार, बना हैरतअंगेज रिकॉर्ड

जेलों को यातना शिविरों में बदला! इजराइल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकारा

घरेलू शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत, निफ्टी 24,820 पार

प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को आज क्यों चलता करेगी फ्रांसीसी संसद! जानें प्रेसीडेंट मैक्रों के पास क्या है ऑप्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.