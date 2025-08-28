ETV Bharat / state

कोर्ट परिसर में वकीलों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला, चार आरोपियों को 7-7 साल की सजा - LAWYERS ATTACKED JOURNALIST

16 साल पुराने मामले में हुई सजा, पत्रकार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत दर्ज किया गया था केस. एक आरोपी की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई.

INDORE district court
कोर्ट परिसर में पत्रकार पर हुआ था जानलेवा हमला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read

इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार वकीलों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. एक आरोपी पुरुषोत्तम राय की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. बता दें वकीलों ने पत्रकार पर उज्जैन कोर्ट परिसर के अंदर ही जानलेवा हमला किया था. इस मामले में वकीलों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया गया था. लगभग 15 साल चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई.

हमले के बाद 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे पत्रकार

सन 2009 आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और उसके भाई ने उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में घनश्याम पटेल जब गवाही देने आए तो आरोपियों ने न्यायालय परिसर में उन्हें जान से मारने की धमकी दी. घनश्याम पटेल ने मामले ने केस दर्ज कराया. इसके एक दिन जब वह बाद फिर से कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान उनकी रिवॉल्वर, चेन और घड़ी भी लूटी गई. हमले में घायल होने से वे 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

पत्रकार पर हमला मामले में 4 वकीलों को कोर्ट से सजा (ETV Bharat)

उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया था

पत्रकार की शिकायत पर उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. वकीलों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला उज्जैन कोर्ट से संबंधित था लेकिन उज्जैन कोर्ट में पत्रकार ने यह आवेदन लगाया था कि इस पूरे मामले को इंदौर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. जिस पर कोर्ट ने मामले को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.

जिसके बाद इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट ने की. तकरीबन 15 साल तक इस पूरे मामले में सुनवाई चली. इस दौरान कोर्ट के समक्ष कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी 4 वकीलों को सात-सात साल और एक वकील को तीन साल की सजा सुनाई है. 90 वर्षीय आरोपी वकील पुरुषोत्तम राय को कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा से दंडित किया.

इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार वकीलों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. एक आरोपी पुरुषोत्तम राय की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. बता दें वकीलों ने पत्रकार पर उज्जैन कोर्ट परिसर के अंदर ही जानलेवा हमला किया था. इस मामले में वकीलों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया गया था. लगभग 15 साल चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई.

हमले के बाद 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे पत्रकार

सन 2009 आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और उसके भाई ने उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में घनश्याम पटेल जब गवाही देने आए तो आरोपियों ने न्यायालय परिसर में उन्हें जान से मारने की धमकी दी. घनश्याम पटेल ने मामले ने केस दर्ज कराया. इसके एक दिन जब वह बाद फिर से कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान उनकी रिवॉल्वर, चेन और घड़ी भी लूटी गई. हमले में घायल होने से वे 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

पत्रकार पर हमला मामले में 4 वकीलों को कोर्ट से सजा (ETV Bharat)

उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया था

पत्रकार की शिकायत पर उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. वकीलों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला उज्जैन कोर्ट से संबंधित था लेकिन उज्जैन कोर्ट में पत्रकार ने यह आवेदन लगाया था कि इस पूरे मामले को इंदौर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. जिस पर कोर्ट ने मामले को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.

जिसके बाद इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट ने की. तकरीबन 15 साल तक इस पूरे मामले में सुनवाई चली. इस दौरान कोर्ट के समक्ष कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी 4 वकीलों को सात-सात साल और एक वकील को तीन साल की सजा सुनाई है. 90 वर्षीय आरोपी वकील पुरुषोत्तम राय को कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा से दंडित किया.

Last Updated : August 28, 2025 at 8:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE DISTRICT COURTLAWYERS ATTACKED JOURNALIST UJJAIN4 LAWYERS SENTENCED TO 7 YEARS EACH4 LAWYERS SENTENCED INDORE COURTLAWYERS ATTACKED JOURNALIST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.