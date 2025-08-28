इंदौर: इंदौर की जिला कोर्ट ने एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चार वकीलों को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. एक आरोपी पुरुषोत्तम राय की 90 साल की उम्र को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है. बता दें वकीलों ने पत्रकार पर उज्जैन कोर्ट परिसर के अंदर ही जानलेवा हमला किया था. इस मामले में वकीलों के खिलाफ धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया गया था. लगभग 15 साल चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई.

हमले के बाद 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे पत्रकार

सन 2009 आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और उसके भाई ने उनके खिलाफ चल रहे एक मामले में घनश्याम पटेल जब गवाही देने आए तो आरोपियों ने न्यायालय परिसर में उन्हें जान से मारने की धमकी दी. घनश्याम पटेल ने मामले ने केस दर्ज कराया. इसके एक दिन जब वह बाद फिर से कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट परिसर के अंदर ही वकील धर्मेंद्र शर्मा, शैलेंद्र शर्मा उनके पिता सुरेंद्र शर्मा, भवेंद्र शर्मा और पुरुषोत्तम राय ने पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया. इसी दौरान उनकी रिवॉल्वर, चेन और घड़ी भी लूटी गई. हमले में घायल होने से वे 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे.

पत्रकार पर हमला मामले में 4 वकीलों को कोर्ट से सजा (ETV Bharat)

उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज किया था

पत्रकार की शिकायत पर उज्जैन पुलिस ने आरोपियों पर धारा 307/34 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. वकीलों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामला उज्जैन कोर्ट से संबंधित था लेकिन उज्जैन कोर्ट में पत्रकार ने यह आवेदन लगाया था कि इस पूरे मामले को इंदौर कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. जिस पर कोर्ट ने मामले को इंदौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया.

जिसके बाद इस मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट ने की. तकरीबन 15 साल तक इस पूरे मामले में सुनवाई चली. इस दौरान कोर्ट के समक्ष कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी 4 वकीलों को सात-सात साल और एक वकील को तीन साल की सजा सुनाई है. 90 वर्षीय आरोपी वकील पुरुषोत्तम राय को कोर्ट ने उनकी उम्र को देखते हुए तीन साल की सजा से दंडित किया.