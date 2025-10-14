ETV Bharat / state

पीलीभीत में वकील पर बांके से हमला; हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार

वकील पर दर्ज है हत्या का मुकदमा, तारीख पर आए थे कोर्ट, केस से जुड़े 2 लोगों पर हमले का आरोप.

पीलीभीत में वकील पर हमला.
पीलीभीत में वकील पर हमला. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 2:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत : दो लोगों ने एक वकील पर बांके से हमला कर दिया. हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. पुलिस ने आनन-फानन में लोगों की मदद से अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. घटना मंगलवार की है. अधिवक्ता हत्या के एक मामले में आरोपी हैं. वह जिला न्यायालय में तारीख पर कोर्ट आए थे.

बरखंडी गांव निवासी अधिवक्ता ओमपाल वर्मा पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज है. इसी सिलसिले में मंगलवार को वह कोर्ट में तारीख पर आए थे. वकील का आरोप है कि कोर्ट परिसर के पास मुकदमे से जुड़े दूसरे पक्ष के 2 लोग उनके पास आए. नजदीक पहुंचते ही बांका निकालकर उनके सिर और हाथ पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर व हाथ से खून बहने लगा.

हमलावरों से भिड़ गए दरोगा : थोड़ी दूर पर तैनात दरोगा ने दोनों आरोपियों को रोका. उनसे बांका छीनने की कोशिश में वह भी घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने वकील से सिर पर गमछा बांधा. पुलिस वकील को लेकर जिला अस्पताल पहुंची. वकील की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.

वकीलों ने जताई नाराजगी : वहीं घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया. वहीं वकीलों ने नाराजगी जताई है. वकील संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्यायालय परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.

एसपी बोले- आरोपियों पर होगी कार्रवाई : मामले में एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घटना कोर्ट परिसर के बाहर की है. मौके पर तैनात दरोगा ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. बांका छीनने के दौरान दरोगा के भी हाथ में चोट आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : गाजीपुर कोर्ट में वकील पर हमला, गालीगलौज-मारपीट, जान से मारने की धमकी

TAGGED:

ATTACK ON LAWYER WITH BANKA
LAWYER ATTACKED MURDER CASE
MURDER CASE ASSAULT
पीलीभीत वकील हमला पुलिस जांच
PILIBHIT LAWYER ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.