पीलीभीत में वकील पर बांके से हमला; हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार
वकील पर दर्ज है हत्या का मुकदमा, तारीख पर आए थे कोर्ट, केस से जुड़े 2 लोगों पर हमले का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 2:48 PM IST
पीलीभीत : दो लोगों ने एक वकील पर बांके से हमला कर दिया. हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. पुलिस ने आनन-फानन में लोगों की मदद से अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. घटना मंगलवार की है. अधिवक्ता हत्या के एक मामले में आरोपी हैं. वह जिला न्यायालय में तारीख पर कोर्ट आए थे.
बरखंडी गांव निवासी अधिवक्ता ओमपाल वर्मा पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज है. इसी सिलसिले में मंगलवार को वह कोर्ट में तारीख पर आए थे. वकील का आरोप है कि कोर्ट परिसर के पास मुकदमे से जुड़े दूसरे पक्ष के 2 लोग उनके पास आए. नजदीक पहुंचते ही बांका निकालकर उनके सिर और हाथ पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर व हाथ से खून बहने लगा.
हमलावरों से भिड़ गए दरोगा : थोड़ी दूर पर तैनात दरोगा ने दोनों आरोपियों को रोका. उनसे बांका छीनने की कोशिश में वह भी घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने वकील से सिर पर गमछा बांधा. पुलिस वकील को लेकर जिला अस्पताल पहुंची. वकील की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.
वकीलों ने जताई नाराजगी : वहीं घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहे दोनों आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया. वहीं वकीलों ने नाराजगी जताई है. वकील संघ ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए न्यायालय परिसर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है.
एसपी बोले- आरोपियों पर होगी कार्रवाई : मामले में एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घटना कोर्ट परिसर के बाहर की है. मौके पर तैनात दरोगा ने हिम्मत दिखाते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. बांका छीनने के दौरान दरोगा के भी हाथ में चोट आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें : गाजीपुर कोर्ट में वकील पर हमला, गालीगलौज-मारपीट, जान से मारने की धमकी