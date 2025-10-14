ETV Bharat / state

पीलीभीत में वकील पर बांके से हमला; हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत : दो लोगों ने एक वकील पर बांके से हमला कर दिया. हथियार छीनने के प्रयास में दरोगा भी घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. पुलिस ने आनन-फानन में लोगों की मदद से अधिवक्ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. घटना मंगलवार की है. अधिवक्ता हत्या के एक मामले में आरोपी हैं. वह जिला न्यायालय में तारीख पर कोर्ट आए थे.

बरखंडी गांव निवासी अधिवक्ता ओमपाल वर्मा पर हत्या का एक मुकदमा दर्ज है. इसी सिलसिले में मंगलवार को वह कोर्ट में तारीख पर आए थे. वकील का आरोप है कि कोर्ट परिसर के पास मुकदमे से जुड़े दूसरे पक्ष के 2 लोग उनके पास आए. नजदीक पहुंचते ही बांका निकालकर उनके सिर और हाथ पर हमला कर दिया. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके सिर व हाथ से खून बहने लगा.

हमलावरों से भिड़ गए दरोगा : थोड़ी दूर पर तैनात दरोगा ने दोनों आरोपियों को रोका. उनसे बांका छीनने की कोशिश में वह भी घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने वकील से सिर पर गमछा बांधा. पुलिस वकील को लेकर जिला अस्पताल पहुंची. वकील की हालत स्थिर बताई जा रही है. वहीं घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की.