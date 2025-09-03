नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहादराय के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जय अनंत देहादराय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 'हेनरी' नामक पालतू कुत्ते की कस्टडी से जुड़ी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को प्रचारित न करने के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने जय अनंत देहादराय की याचिका पर सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर आप दोनों मिलकर क्यों नहीं सुलझा रहे हैं. तब जय अनंत देहादराय की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में महुआ मोइत्रा हेनरी की साझा कस्टडी की मांग कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 मार्च को इस मामले पर दोनों पक्षकारों को सार्वजनिक रुप से बात करने पर रोक लगा दिया. ट्रायल कोर्ट का ये फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है.

वकील संजय घोष ने आगे कहा कि जय अनंत देहादराय के खिलाफ झूठा केस दायर किया गया और इस केस के बारे में बात करने से भी रोका गया. जय अनंत देहादराय इस केस के बारे में न लिख सकते हैं और न कहीं बात कर सकते हैं. उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी साझा की थी, लेकिन उसमें केस का विवरण नहीं था. इसपर ट्रायल कोर्ट ने उस पोस्ट को उसके आदेश का उल्लंघन मानते हुए इस केस के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया.

यह भी पढ़ें-

ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ लाए गए नए कानून को दिल्ली हाईकोर्ट में दी गई चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस तारा विस्तारा गंजू के ट्रांसफर की अनुशंसा पर विचार की मांग, 150 से अधिक वकीलों ने CJI को लिखा पत्र