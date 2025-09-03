ETV Bharat / state

सांसद महुआ मोइत्रा से पालतू कुत्ते की कस्टडी के मामले में वकील अनंत देहादराय पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट - MATTER OF CUSTODY OF PET DOG

जय अनंत देहादराय की ओर से पेश वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में महुआ मोइत्रा 'हेनरी' की साझा कस्टडी की मांग कर रही हैं.

Published : September 3, 2025 at 4:15 PM IST

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और वकील जय अनंत देहादराय के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. जय अनंत देहादराय ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 'हेनरी' नामक पालतू कुत्ते की कस्टडी से जुड़ी ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को प्रचारित न करने के आदेश को चुनौती दी है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने जय अनंत देहादराय की याचिका पर सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर आप दोनों मिलकर क्यों नहीं सुलझा रहे हैं. तब जय अनंत देहादराय की ओर से पेश वकील संजय घोष ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में महुआ मोइत्रा हेनरी की साझा कस्टडी की मांग कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 6 मार्च को इस मामले पर दोनों पक्षकारों को सार्वजनिक रुप से बात करने पर रोक लगा दिया. ट्रायल कोर्ट का ये फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन है.

वकील संजय घोष ने आगे कहा कि जय अनंत देहादराय के खिलाफ झूठा केस दायर किया गया और इस केस के बारे में बात करने से भी रोका गया. जय अनंत देहादराय इस केस के बारे में न लिख सकते हैं और न कहीं बात कर सकते हैं. उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की जानकारी साझा की थी, लेकिन उसमें केस का विवरण नहीं था. इसपर ट्रायल कोर्ट ने उस पोस्ट को उसके आदेश का उल्लंघन मानते हुए इस केस के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी करने से रोक दिया.

