'आरोपों का स्तर इतना नहीं गिराएं कि समाज के सामने नहीं जा सकें', कैमरा विवाद पर जोगाराम पटेल ने कसा तंज

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ( ETV Bharat Jodhpur )

September 14, 2025

जोधपुर : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से विधानसभा में कैमरा विवाद और विधानसभा अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी पर कानून व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि विधानसभा में किसी सदस्य की प्राइवेसी नहीं होती है. चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो, पुरुष महिला सदस्य सब साथ बैठते हैं. उनके आरोप पूर्ण रूप से गलत हैं. रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए पटेल ने कहा कि जिस तरह के बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं यह उनके अंदर अंतर्कलह और घटिया मानसिकता को दर्शाता है. आप राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन स्पीकर जिसका चयन सभी लोगों ने मिलकर किया है उन पर आरोप लगाना किसी भी रूप में ठीक नहीं है. आरोपों का स्तर इतना नहीं गिराएं कि हम समाज के सामने नहीं जा सकें. पढे़ं. कैमरों के जरिए जासूसी को गहलोत ने बताया अपराध, बोले- विधानसभा सील कर जांच कराएं राज्यपाल

