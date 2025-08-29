ETV Bharat / state

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन - NEW KANPUR CITY SCHEME

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) की महत्वाकांक्षी योजना, स्कूल, नर्सिंग होम, सब स्टेशन, होटल, शॉपिंग माल्स, मल्टीलेवल पार्किंग की मिलेगी सुविधा.

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली
न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली (Photo Credit; Kanpur Development Authority)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 11:45 AM IST

कानपुर: कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के अफसरों को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना न्यू कानपुर सिटी को इस साल लाॉन्च करना है. कुछ दिनों पहले हुई केडीए की बोर्ड बैठक में अफसरों ने इसकी लांचिंग की तिथि 15 अगस्त तय कर दी थी. हालांकि, विकास कार्यों को देखते हुए यह संभव नहीं हो सका. अब इसकी नई तिथि तय की गई है.

अब इस दिन होगी लॉन्च: न्यू कानपुर सिटी योजना 153.31 हेक्टेयर में बसाई जा रही है. इसमें केडीए के साथ ही ग्राम समाज और किसानों की जमीन भी शामिल है. अधिग्रहण लगातार चल रहा है. फिलहाल 300 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं. इस हाईटेक हाउसिंग स्कीम में 1793 प्लॉट मिलेंगे. केडीए की प्लॉनिंग थी कि 15 अगस्त तक स्कीम लॉन्च कर दी जाए. मगर, ऐसा हो न सका. अब लॉन्चिंग की डेट दीपावली तय की गई है. पूरी कोशिश है कि शुभ पर्व पर लोगों को घर लेने की खुशी हासिल हो सके.

केडीए ने तेज की तैयारियां: लॉन्चिंग की नई तिथि दीपावली तक योजना को जमीन पर उतारने के लिए केडीए अफसरों ने तेजी से काम शुरू करा दिया है. फिलहाल, सड़क निर्माण से लेकर अन्य जरूरी काम कराए जा रहे हैं. केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी को अब दीपावली पर लॉन्च किया जाएगा. हमारी कोशिश है, इस दिन तक योजना के अंर्तगत भूखंड तैयार कर लें, जिससे आमजन को लाभ मिल सके. कानपुर में मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से लेकर कल्याणपुर के बीच में 153.31 हेक्टेयर जमीन पर योजना को लाने की तैयारी है.

1996 में खींचा गया था योजना का खाका: केडीए वीसी मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि, साल 1996 में इस योजना का खाका खींचा गया था. हालांकि, विभिन्न कारणों से प्राधिकरण योजना को लॉन्च करने में सफल नहीं हो पाया. अब इस साल के अंत तक हर हाल में योजना धरातल पर उतर जाएगी. जिसमें हम आमजन को 1793 भूखंड मुहैया कराएंगे. योजना में छोटे भूखंड आमजन को देंगे. जिससे अधिक से अधिक लोगों को अपनी पसंद का भूखंड मिल सके.

हाउसिंग स्कीम में मिलेंगी ये सुविधाएं: ग्रुप हाउसिंग प्लाट, स्कूल, नर्सिंग होम, सबस्टेशन, होटल, शॉपिंग माल्स, मल्टीलेवल पार्किंग व कंवेंशन सेंटर, ग्रीन एरिया डेवलपमेंट के साथ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि की सुविधा इस हाउसिंग स्कीम में मिलेगी. बता दें कि, इस योजना में मिलने वाले प्लॉट की कीमत अभी तय नहीं है. अधिग्रहीत की जाने वाली जमीन के रेट के हिसाब से लोगों को उनके पसंदीदा प्लॉट दिए जाएंगे. इस योजना में अपना घर बनाने के लिए तय तिथि पर लोगों को Kdakanpurnagar.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

भूखंडों की संख्या

क्षेत्रफल कुल संख्या
300 वर्गमीटर153
200 वर्गमीटर414
162 वर्गमीटर405
112 वर्गमीटर336
90 वर्गमीटर485

इन आंकड़ों को भी जानिए:

  • कुल जमीन का उपयोग: 153.31 हेक्टेयर.
  • केडीए की जमीन: 56.11 हेक्टेयर.
  • ग्राम समाज की जमीन: 8.05 हेक्टेयर.
  • किसानों की जमीन: 89.69 हेक्टेयर.
  • जमीन अभी तक अधिग्रहीत: 56 हेक्टेयर.
  • अब तक मुआवजे में दी गई राशि: 300 करोड़ रुपये.
  • अधिग्रहण के लिए शासन ने दिए: 150 करोड़ रुपये.
  • केडीए बोर्ड ने दी राशि: 150 करोड़ रुपये.
  • केंद्र सरकार ने विकास के लिए दी राशि: 183.5 करोड़ रुपये.

