पटना में परिचारकों पर लाठीचार्ज, JDU ऑफिस के बाहर कर रहे थे हंगामा - LATHICHARGE IN PATNA

पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारी परिचारकों पर लाठीचार्ज किया है. इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं. सभी नियुक्ति की मांग को लेकर विरोध कर रहे थे.

lathicharge IN PATNA
पटना में परिचारकों पर लाठीचार्ज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 2, 2025 at 3:18 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 3:38 PM IST

पटना: जदयू कार्यालय के बाहर हंगामा कर रहे परिचारकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है. कई परिचारक को पुलिस पकड़ कर भी ले गई. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे परिचारक, नियुक्ति की मांग को लेकर जदयू कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे.

पटना में परिचारकों पर लाठीचार्ज: सभी बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे. 2012 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन परीक्षा के बाद भी सफल अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है. उसी से नाराज होकर चपरासी संघ के बैनर तले सभी प्रदर्शनकारी जदयू कार्यालय के पास पहुंचे थे.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

JDU ऑफिस के बाहर हंगामा: काफी देर तक जदयू कार्यालय को घेरे रखा गया. पुलिस के समझाने पर भी जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने जबरदस्ती कई परिचारकों को पकड़ कर वैन में बैठा दिया. वहीं हंगामा कर रहे प्रचारकों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया. इसमें कई को चोट लगी है.

नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर हंगामा: परिचारकों के आंदोलन को देखते हुए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. लाठीचार्ज के बाद जदयू कार्यालय के पास अपना तफरी मच गई. चुनावी साल में विभिन्न संगठनों के तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन हो रहा है.

सरकार कई के पक्ष में फैसले भी ले रही है लेकिन अभी भी कई संगठन की मांग अब तक अधूरी है. चपरासी संघ की मांग भी अब तक पूरी नहीं हुई है और अपनी मांग को लेकर ही आज सभी जदयू कार्यालय के पास आंदोलन करने पहुंचे थे.

Last Updated : September 2, 2025 at 3:38 PM IST

PATNA PROTESTJDU OFFICEपटना में लाठीचार्जपटना में हंगामाLATHICHARGE IN PATNA

