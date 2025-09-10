ETV Bharat / state

पटना में संविदा कर्मी पर लाठीचार्ज, BJP कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे प्रदर्शनकारी

पटना में सर्वे संविदा कर्मी पर लाठीचार्ज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 10, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : September 10, 2025 at 4:38 PM IST 2 Min Read

पटना: राजधानी में प्रदर्शन करने पहुंचे संविदा कर्मी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान कई कर्मी घायल हो गए. बिहार सरकार ने 16 अगस्त से बिहार में महासर्वे अभियान चलाया था. इस दौरान पहले से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में काम कर रहे सर्वे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे. क्या है मामला: बिहार सरकार ने फरमान जारी कर 30 अगस्त तक उन्हें काम पर लौटने को कहा, लेकिन कर्मचारी नहीं लौटे तो 3 सितंबर को लगभग 7000 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया. इसके बाद से सभी कर्मचारी लगातार गर्दनीबाग धरनास्थल पर धरना दे रहे थे. पटना में संविदा कर्मी पर लाठीचार्ज (ETV Bharat) बीजेपी कार्यालय का घेराव: बुधवार को सभी कर्मचारी बीजेपी कार्यालय के पास पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया. पुलिस ने पहले समझाया और उसके बाद पुलिस ने इन प्रदर्शन करने वाले सर्वे कर्मचारियों पर लाठियां चलायी.

Last Updated : September 10, 2025 at 4:38 PM IST