पटना में फेयर प्राइस डीलरों का प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां भांजी और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल - LATHI CHARGE

पटना में पुलिस ने फेयर प्राइस विक्रेताओं पर लाठीचार्ज कर दिया है. भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया. पढ़ें खबर

पटना में लाठीचार्ज
पटना में लाठीचार्ज (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 2:35 PM IST

पटना: बिहार फेयर प्राइस विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हाथापाई हुई. इस दौरान पुलिस ने डीलर एसोसिएशन पर लाठीचार्ज किया. भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा.

पटना में लाठीचार्च: मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि हर कोई विरोध करता है, लेकिन वह शांतिपूर्ण होनी चाहिए. डीएसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने डाक बंगला क्रॉसिंग को दोनों तरफ से जाम कर दिया था.डीएसपी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों को गर्दनीबाग जाने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे थे.

फेयर प्राइस डीलरों पर वाटर कैनन का प्रयोग
फेयर प्राइस डीलरों पर वाटर कैनन का प्रयोग (ETV Bharat)

"प्रदर्शनकारी को हटने के लिए कहा गया तो उग्र हो गए. बैरिकेड तोड़ने लगे. कुछ जगहों पर पुलिस के साथ हाथापाई हुई. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है" -कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर

अपडेट जारी.....

