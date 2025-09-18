ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिज़ाज, तापमान में गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार घनघोर बादल झूम-झूम कर बरसे, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश के कारण तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को दिनभर आंशिक बादल छाए रहने के बाद दोपहर होते-होते आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई. इससे उमस और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सफदरजंग केंद्र पर सबसे अधिक 45.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ीं.

आज का मौसम पूर्वानुमान

आईएमडी ने गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है. सुबह का तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो दोपहर तक 33-34 डिग्री तक पहुंच सकता है. नमी का स्तर 70-80% रहने की संभावना है, जिससे उमस बनी रहेगी, हालांकि बीच-बीच में होने वाली बारिश से राहत मिलेगी. हवा की गति हल्की (5-10 किमी/घंटा) रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में 10-20 मिमी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों के लिए विभाग ने कोई खास पूर्वानुमान जारी नहीं किया है.