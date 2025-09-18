ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिज़ाज, तापमान में गिरावट, जाने आज कैसा रहेगा मौसम

आईएमडी ने गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है. सुबह का तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

मौसम अपडेट
मौसम अपडेट (ETV Bharat)
Published : September 18, 2025

Published : September 18, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : September 18, 2025 at 7:54 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आखिरकार घनघोर बादल झूम-झूम कर बरसे, जिससे मौसम सुहावना हो गया. बारिश के कारण तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. बुधवार को दिनभर आंशिक बादल छाए रहने के बाद दोपहर होते-होते आसमान पूरी तरह काले बादलों से ढक गया और झमाझम बारिश शुरू हो गई. इससे उमस और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिली.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सफदरजंग केंद्र पर सबसे अधिक 45.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अन्य इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ीं.

आज का मौसम पूर्वानुमान
आईएमडी ने गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जताया है. सुबह का तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो दोपहर तक 33-34 डिग्री तक पहुंच सकता है. नमी का स्तर 70-80% रहने की संभावना है, जिससे उमस बनी रहेगी, हालांकि बीच-बीच में होने वाली बारिश से राहत मिलेगी. हवा की गति हल्की (5-10 किमी/घंटा) रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में 10-20 मिमी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों के लिए विभाग ने कोई खास पूर्वानुमान जारी नहीं किया है.

दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल
दिल्ली-NCR के इलाकों में एक्यूआई लेवल (ETV Bharat)

प्रदूषण स्तर का हाल
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 117 दर्ज किया गया. वहीं, एनसीआर के अन्य शहरों में फरीदाबाद का AQI 112, गुरुग्राम 115, गाजियाबाद 106, ग्रेटर नोएडा 125 और नोएडा 109 रहा. राजधानी के अधिकांश इलाकों में AQI 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.

