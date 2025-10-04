ETV Bharat / state

अफीम की खेती की तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद, सूचना नहीं देने पर जनप्रतिनिधियों पर भी गिरेगी गाज

ग्रामीणों को अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक करती लातेहार पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहारः जिले में गत वर्ष अफीम की खेती करने वालों के विरुद्ध एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी. जिले में लगभग 800 एकड़ भूमि में गत वर्ष अफीम की खेती नष्ट की गई थी, लेकिन इस बार जिले में अफीम की खेती कोई न करें, यह लक्ष्य लेकर पुलिस काम कर रही है. इसी लक्ष्य को लेकर अफीम की खेती के खिलाफ संभावित इलाकों में पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है. जिन इलाकों में कभी अफीम की खेती हुई थी खासकर उन इलाकों में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है.

अफीम की खेती के खिलाफ जागरुकता

पुलिस की टीम गांव-गांव घूमकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है. लोगों को बताया जा रहा है कि अफीम की खेती करते पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी अफीम की खेती पर नजर बनाए रखना के लिए जागरूक किया जा रहा है. ग्रामीणों को इस बात के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि अपनी आजीविका के लिए अपने खेतों में सब्जी अथवा कोई अन्य फसल उगाएं.

जानकारी देते लातेहार एसपी कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

लातेहार के इन इलाकों में होती है अफीम की खेती

दरअसल, लातेहार जिले के हेरहंज, बालूमाथ, बारियातू और चंदवा के कुछ इलाकों में अफीम की खेती की जाती है. बताया जाता है कि बाहरी तस्करों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को लालच देकर घने जंगलों में स्थित वन भूमि और सुदूरवर्ती इलाकों में स्थित सरकारी जमीनों में अफीम की खेती कराई जाती है. अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक इसकी खेती की जाती है.

बताया जा रहा अफीम की खेती के नुकसान

इस बार लातेहार एसपी कुमार गौरव ने यह लक्ष्य रखा है कि लातेहार जिले में अफीम की खेती बिल्कुल ना हो. इसी उद्देश्य को लेकर ग्रामीणों को पहले से ही अफीम की खेती के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है. जागरुकता अभियान के दौरान ग्रामीणों को यह बताया जा रहा है कि अफीम की खेती करने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है. इसके अलावे कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है.

अफीम की खेती करने पर 20 साल की सजा

जागरुकता अभियान के क्रम में ग्रामीणों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि कोई भी ग्रामीण अफीम की खेती में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जो लोग अफीम की खेती में संलिप्त पाए जाएंगे, उन्हें 20 साल की सजा हो सकती है.

जमीन की उर्वरा शक्ति हो जाती है नष्ट

इधर, इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि लातेहार जिले के उन इलाकों में, जहां अफीम की खेती की संभावना बनी रहती है वहां अफीम की खेती पर पूर्ण रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा आईपीआरडी विभाग के सहयोग से जागरुकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है.