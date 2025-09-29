ETV Bharat / state

दूर का रिश्तेदार ही निकला विधायक प्रतिनिधि की पत्नी का हत्यारा! जंगल में दुष्कर्म के बाद महिला की कर दी थी हत्या

लातेहार: विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव की पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में छुपाने वाले हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. हत्या का आरोपी लक्ष्मण यादव मृतक महिला के पति का रिश्तेदार लगता था लेकिन उसने रिश्ते को कलंकित करते हुए महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. आरोपी लातेहार के बारेसांड थाना क्षेत्र अंतर्गत बारेसांड गांव का रहने वाला है.

जंगल में दातुन तोड़ने गई थी महिला

दरअसल, मनिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक के गारू प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव की पत्नी रिंकी देवी गत 26 सितंबर को अपने गांव से थोड़ी दूर स्थित जंगल में दातुन तोड़ने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी. 27 सितंबर को स्थानीय ग्रामीण और पुलिस के द्वारा जब जंगल में खोजबीन शुरू की गई तो महिला का शव बरामद हुआ.

साक्ष्य के आधार पर आरोपी से पूछताछ

घटना के बाद लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम द्वारा जब मामले का अनुसंधान शुरू किया गया तो उन्हें कुछ साक्ष्य मिले. जिसके आधार पर पुलिस ने बारेसांड निवासी लक्ष्मण यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला जंगल में गई थी. इसी दौरान आरोपी भी जंगल में ही पालतू जानवरों के लिए चारा लाने गया था. आरोपी ने महिला को अकेली देखकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की लेकिन महिला द्वारा शोर मचाने और इस बात की जनकारी ग्रामीणों को देने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला की हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने महिला के शव को जंगल के बीच झाड़ियों में छुपा दियाा. आरोपी द्वारा जुर्म कबूलना और उसकी निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है: शिवपूजन बहेलिया, डीएसपी

आरोपी ग्रामीणों को कर रहा था गुमराह