दहलने से बचा लातेहार का रेलवे साइडिंग, बम-बारूद के साथ हमला करने आए थे अपराधी, दो गिरफ्तार

लातेहार में राहुल दुबे गैंग के दो अपराधी पकड़े गए हैं. अपराधियों की मंशा काफी खतरनाक थी.

Rahul Dubey Gang Criminals Arrested
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में राहुल दुबे गैंग के अपराधी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
लातेहारः जिले का टोरी रेलवे साइडिंग दहलने से बच गया. यहां कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के अपराधी बम और बारूद के साथ हमला करने पहुंचे थे, लेकिन लातेहार पुलिस की सक्रियता के कारण अपराधियों की मंशा सफल नहीं हो पाई. पुलिस ने इस दौरान हथियार और बम-बारूद के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए. गिरफ्तार अपराधियों में पलामू का अवधेश यादव और लातेहार का उपेंद्र यादव शामिल है.इसकी पुष्टि डीएसपी अरविंद कुमार ने की है.

टोरी रेलवे साइडिंग पर हमले की थी योजना

डीएसपी ने बताया कि लातेहार के टोरी रेलवे कोयला साइडिंग में काम करने वाले व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के लिए अपराधी योजना बनाए थे. कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों ने शुक्रवार की रात हथियार और बम-बारूद के साथ टोरी रेलवे साइडिंग पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी. इसके लिए सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के परसाही गांव के पास एक पुलिया के नीचे जमा हुए थे.

जानकारी देते लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी की सूचना पर पकड़े गए अपराधी

इसी बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि अपराधियों का गिरोह एक बार फिर से टोरी रेलवे साइडिंग पर हमला करने के लिए योजना बनाकर एक जगह इकट्ठा हुआ है. सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर तत्काल लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित की गई और अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया.

अचानक पुलिस को देखकर अपराधी इधर-उधर भागने लगे. इनमें दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल के साथ कई गोलियां और बम भी बरामद किए गए हैं.

पूर्व में भी टोरी रेलवे साइडिंग पर हुआ था हमला

रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि राहुल दुबे गैंग के अपराधी टोरी रेलवे साइडिंग पर हिंसक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, परंतु लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने अपराधियों की योजना को विफल कर दिया.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में अवधेश यादव पलामू का रहने वाला है और उस पर पूर्व में भी 6 से अधिक अपराधिक घटनाओं के मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. वहीं उपेंद्र यादव लातेहार का रहने वाला है. उपेंद्र पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं घटना में शामिल अनिल यादव और साजन अंसारी पुलिस से बचकर फरार हो गया.

अपराधियों के पास से बरामद हथियार और बम. (फोटो-ईटीवी भारत)

डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि 5 दिन पूर्व इन्हीं अपराधियों के द्वारा टोरी रेलवे साइडिंग पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक मजदूर को गोली लगी थी. गिरफ्तार अपराधियों से पुलिस को कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई है. जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

