दहलने से बचा लातेहार का रेलवे साइडिंग, बम-बारूद के साथ हमला करने आए थे अपराधी, दो गिरफ्तार

लातेहारः जिले का टोरी रेलवे साइडिंग दहलने से बच गया. यहां कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के अपराधी बम और बारूद के साथ हमला करने पहुंचे थे, लेकिन लातेहार पुलिस की सक्रियता के कारण अपराधियों की मंशा सफल नहीं हो पाई. पुलिस ने इस दौरान हथियार और बम-बारूद के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए. गिरफ्तार अपराधियों में पलामू का अवधेश यादव और लातेहार का उपेंद्र यादव शामिल है.इसकी पुष्टि डीएसपी अरविंद कुमार ने की है.

टोरी रेलवे साइडिंग पर हमले की थी योजना

डीएसपी ने बताया कि लातेहार के टोरी रेलवे कोयला साइडिंग में काम करने वाले व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने के लिए अपराधी योजना बनाए थे. कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों ने शुक्रवार की रात हथियार और बम-बारूद के साथ टोरी रेलवे साइडिंग पर हमला करने की तैयारी कर रखी थी. इसके लिए सभी अपराधी चंदवा थाना क्षेत्र के परसाही गांव के पास एक पुलिया के नीचे जमा हुए थे.

एसपी की सूचना पर पकड़े गए अपराधी

इसी बीच लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली कि अपराधियों का गिरोह एक बार फिर से टोरी रेलवे साइडिंग पर हमला करने के लिए योजना बनाकर एक जगह इकट्ठा हुआ है. सूचना मिलने के बाद एसपी के निर्देश पर तत्काल लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम गठित की गई और अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया.

अचानक पुलिस को देखकर अपराधी इधर-उधर भागने लगे. इनमें दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल के साथ कई गोलियां और बम भी बरामद किए गए हैं.