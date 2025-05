ETV Bharat / state

नाम का पिछड़ा पर रिजल्ट में अव्वल, इंटर साइंस और कॉमर्स में लातेहार का बजा डंका! - JAC 12TH RESULT 2025

लातेहार जिला का स्कूल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 31, 2025 at 6:14 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 6:32 PM IST 3 Min Read

लातेहारः जिला की पहचान भले ही शिक्षा के मामले में पिछड़े जिले के रूप में है. लेकिन लातेहार जिला के छात्रों ने अपनी प्रतिभा के दम पर जिला का नाम रोशन कर दिया. जैक बोर्ड के 12वीं के नजीतों में इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स संकाय के रिजल्ट में लातेहार जिला झारखंड का टॉप जिला रहा. कॉमर्स संकाय में तो लातेहार के सभी बच्चे पास होकर एक प्रकार से रिकॉर्ड बना दिया है. लातेहार जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार समेत जिला के तमाम अधिकारी भी छात्रों की इस सफलता पर गौरवान्वित हैं. जानकारी देते जिला शिक्षा पदाधिकारी और संवाददाता (Etv Bharat) दरअसल, लातेहार जिला में उच्च शिक्षा की काफी कमी है. कुछ वर्ष पहले तक तो यहां रिजल्ट काफी खराब हुआ करता था. परंतु तत्कालीन उपायुक्त अबु इमरान ने लातेहार जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक मुहिम आरंभ की थी. उनका प्रयास धीरे-धीरे सफल होता गया और आज उनके एक प्रयास का प्रतिफल ये हुआ कि लातेहार जिला पूरे झारखंड में इंटरमीडिएट में बेहतर रिजल्ट देने वाले जिलों में टॉप का जिला बन गया. लातेहार जिला में वाणिज्य संकाय का रिजल्ट शत प्रतिशत रहा यहां सभी बच्चे पास हो गए. इसी प्रकार विज्ञान संकाय में 88% से अधिक बच्चे पास होकर लातेहार जिले का नाम रोशन कर दिया. विज्ञान संकाय में भी लातेहार जिला बेहतर रिजल्ट देने वाले जिलों में सबसे ऊपर रहा. लगातार सुधर रहा है रिजल्ट

Last Updated : May 31, 2025 at 6:32 PM IST