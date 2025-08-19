सागर : बुंदेलखंड के लोग बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के पुणे का सफर करते हैं. पुणे में पढ़ाई, नौकरी और मजदूरी के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं लेकिन पुणे जाने के लिए यहां से कोई सीधी ट्रेन नहीं है. ऐसे में लोगों को आने-जाने में कई तरह की कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है. लेकिन अब जल्द ही बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात मिल सकती है. स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए सागर सांसद लता वानखेड़े ने इस संबंध में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है, जिसके बाद सागर से पुणे के बीच एक्सप्रेस ट्रेन मिल सकती है.

रेलमंत्री से सागर सांसद की मुलाकात

सागर सांसद लता वानखेड़े ने दिल्ली में इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सोमवार को मुलाकात की. सांसद ने केंद्रीय रेल मंत्री को बताया कि सागर के नौजवान बड़े पैमाने पर आईटी प्रोफेशनल्स के तौर पर पुणे में नौकरी करते हैं. इसके अलावा बडे़ पैमाने पर यहां के स्टूडेंट्स पुणे में पढ़ाई कर रहे हैं. स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के अलावा यहां का मजदूर वर्ग भी भारी संख्या में पुणे में रहकर रोजी रोटी कमाता है लेकिन इनके लिए पुणे से सागर और सागर से पुणे जाना आसान नहीं है.

सागर और बुंदेलखंड को मिलेगी बड़ी राहत (Getty Images)

सागर और बुंदेलखंड को मिलेगी बड़ी राहत

सागर सांसद ने बताया कि लंबे समय से स्थानीय लोग पुणे के लिए सीधी ट्रेन की मांग कर रहे हैं. अगर ये ट्रेन शुरू हो जाएगी, तो यहां के विद्यार्थियों, आईटी प्रोफेशनल्स और मजदूरों को सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा मिल पाएगी. सीधे ट्रेन होने से शिक्षा, रोजगार और व्यापार के अवसर भी मिलेंगे और सागर सहित बुंदेलखंड के दूसरे जिलों को ये बड़ी सौगात होगी.

रेल मंत्री ने दिया आश्वासन

सागर सांसद लता वानखेड़े की मांग पर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ये मांग पूरी की जाएगी. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ये सेवा शुरू की जाए, जिससे बुंदेलखंड के स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स सहित अन्य लोगों को फायदा हो. उन्होंने सांसद लता वानखेड़े की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि सागर से पुणे तक सीधी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए. मैंने विभागीय अधिकारियों को इसका परीक्षण करने कहा है और जल्द मांग पूरी की जाएगी.