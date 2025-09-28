ETV Bharat / state

इंदौर में आज भी गूंज रहे लता की यादों के तराने, खाऊ गली की मिठास की दीवानी थी स्वर कोकिला

लता मंगेशकर के जन्मदिवस पर उनकी जन्मस्थली इंदौर में आज भी हर साल लोग करते हैं याद. स्थानीय लोग स्मारक की कर रहे मांग.

LATA MANGESHKAR INDORE CONNECTION
इंदौर से हुई है लता मंगेशकर की पढ़ाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 3:13 PM IST

इंदौर: स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गाने आज जहां पूरी दुनिया में उनकी यादों की धरोहर है. वहीं उनके जन्म स्थान पर मौजूद एक कोना भी लता की धरोहर है. यह वही स्थान है जहां 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म हुआ था. लिहाजा उन्हें चाहने वाले आज भी उस स्थान पर जाकर लता के गाने गुनगुनाते हैं.

होलकर दरबार में गाने के लिए आते थे दीनानाथ मंगेशकर

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और यहां का सिख मोहल्ला हर साल 28 अक्टूबर को उस शख्सियत के कारण चर्चा में रहता है, जिसकी मधुर आवाज की कायल आज भी पूरी दुनिया है. इस इलाके में मौजूद है लता मंगेशकर का जन्म स्थान. दरअसल जहां पर किसी जमाने में दीनानाथ मंगेशकर रहते थे, वहां फिलहाल एक कपड़ों का शोरूम है.

होलकर दरबार में गाने के लिए आते थे दीनानाथ मंगेशकर (ETV Bharat)

इसी शोरूम के एक कोने में लता मंगेशकर का म्युरल लगा हुआ है. लता के प्रशंसक बताते हैं कि उस जमाने में लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर होलकर महाराज के दरबार में गाना गाने के लिए बुलाए गए थे. इस दौरान सिख मोहल्ले में रहते हुए लता मंगेशकर का जन्म हुआ था.

इंदौर से हुई है लता मंगेशकर की पढ़ाई

लता मंगेशकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इंदौर से की और संगीत की तालीम की पहली पाठशाला लता जी के लिए भी इंदौर ही रहा. हालांकि मुंबई में रहते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यू और चर्चा के दौरान लगातार इंदौर का जिक्र किया, क्योंकि इंदौर और उनकी यादों का घर लता के जेहन में भी हमेशा रहा, जिसका एक कोना आज भी लता को समर्पित है.

शहर में लता मंगेशकर को चाहने वाले कई प्रशंसक ऐसे हैं जो हर बार 28 सितंबर को इस स्थान पर पहुंचकर लता की यादों में अपने मनपसंद गाने गुनगुनाते हैं. इस दौरान वे उस खाऊ गली का जिक्र भी करते हैं जहां का गुलाब जामुन और नमकीन लता मंगेशकर को बहुत पसंद था.

लता मंगेशकर स्मारक की मांग कर रहे शहरवासी

हर साल इंदौर में लता मंगेशकर की याद में लता अलंकरण समारोह आयोजित होता है. लंबे समय से लता मंगेशकर के प्रशंसक राज्य सरकार से उनके बड़े स्मारक के निर्माण की मांग कर रहे हैं. जिसकी बदौलत इंदौर को हमेशा ही लता मंगेशकर के जन्म शहर और स्थान के रूप में याद किया जा सके.

