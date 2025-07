ETV Bharat / state

झालावाड़ स्कूल हादसा : एक साथ उठीं 7 अर्थियां, बार-बार बेसुध ही रही मां, गांव में पसरा सन्नाटा - JHALAWAR SCHOOL COLLAPSE

मृतकों का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 26, 2025 at 9:29 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 9:47 AM IST 5 Min Read

झालावाड़ : मनोहरथाना कस्बे के पीपलोदी गांव में शुक्रवार को स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले सभी बच्चों का शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा. मृतकों के घरों से महिलाओं की चीख-पुकार सुनाई दे रही है. पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है. सभी मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शनिवार सुबह करीब 5 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच सभी बच्चों के शवों को गांव के लिए रवाना किया गया. जैसे ही बच्चों के शव गांव पहुंचे, पूरे गांव में हाहाकार मच गया. दांगीपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र ने बताया कि स्कूल हादसे के बाद पीपलोदी गांव में पूरी तरह से शांति है. जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है. गांव में सभी बच्चों का अंतिम संस्कार किया गया. स्कूल हादसे में 7 बच्चों की जान गई है, जिसमें 3 बालिकाएं और 4 बालक हैं. जान गंवाने वालों में पायल, प्रियंका, हरीश, सतीश, कान्हा, कुंदन और मीना हैं. इनमें कान्हा और मीना सगे भाई-बहन थे. बच्चों की उम्र 8-13 वर्ष के बीच है. इसके अलावा हादसे में घायल करीब 20 बच्चों का इलाज जारी है. ग्रामीणों से सुनिए दृष्य (ETV Bharat Jhalawar) हादसे के बाद से ही पीपलोद गांव में मातम का माहौल है. पीपलोद के मासूमों को झालावाड़ में जारी हल्की बरसात के बीच अंतिम विदाई दी गई. मृतकों में से 6 बच्चे पीपलोद गांव के निवासी थे, जबकि एक बच्चा दूसरे गांव का था. झालावाड़ एएसपी चिरंजीलाल मीणा और एसडीएम अकलेरा विकास कुमार ने शवों को परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया पूरी की. सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान हुआ हादसा : शुक्रवार की सुबह अन्य दिनों की तरह बच्चों ने स्कूल में प्रार्थना सभा के लिए एकत्र होना शुरू किया था. इसी दौरान सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपलोद की इमारत का एक हिस्सा ढह गया. एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस पूरे घटनाक्रम को बयां किया. स्कूल की यह 35 साल पुरानी इमारत वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई थी, जिसमें चार कक्षाएं थीं. इन्हीं में से एक कक्षा अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें बच्चे दब गए. ब्लॉक मनोहरथाना के सभी सरकारी स्कूलों में आज घटना के बाद अवकाश घोषित किया गया है. स्कूल भवन हादसे के बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह ने इसके निर्देश दिए. शनिवार को घटना स्थल से आई तस्वीरों में टूटी हुई दीवारें और बिखरे बस्ते इस हादसे की भयावहता को बयां कर रहे हैं.

