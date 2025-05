ETV Bharat / state

शहीद मनीष कुमार का अंतिम संस्कार, पत्नी बोली-'मैं भी सेना में जाना चाहती' - LAST RITES OF MARTYR MANISH KUMAR

राजकीय सम्मान के साथ शहीद मनीष कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. ( ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 6:01 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 6:10 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा के रहने वाले मनीष कुमार (27 वर्ष) ऑपरेशन रक्षक के दौरान कारगिल में शहीद हो गए, जिसके बाद शनिवार को सुबह उनका पार्थिव शरीर पटना से नवादा पुलिस लाइन और फिर उनके गांव पांडेय गंगौट लाया गया. इस दौरान शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने और अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या लोग नजर आए. दोपहर करीब 01 बजे राजकीय सम्मान के साथ मनीष कुमार का अंतिम संस्कार किया गया. 14 मई को हुए थे शहीद: कारगिल में ऑपरेशन रक्षक के दौरान 14 मई को शहीद हुए मनीष की अंतिम यात्रा में लोगों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था और उनके होंठों पर 'भारत माता की जय' के नारे गूंज रहे थे. स्थानीय लोगों ने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया, पुष्पवर्षा और देशभक्ति नारों के साथ शहीद को विदाई दी. राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद मनीष कुमार का अंतिम संस्कार. (ETV Bharat) शुक्रवार को पटना में दी गई श्रद्धांजलि: इससे पहले शुक्रवार को मनीष कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया था जहां डिप्टी CM विजय सिन्हा ,नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, गोविंदपुर-नवादा विधायक मोहम्मद कामरान समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी थी.



"ड्यूटी के दौरान 14 मई की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे गिर गए, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. सेना ने 15 मई को मनीष के शहीद होने की जानकारी उनके घरवालों को दी थी. सेना ने मनीष को शहीद का दर्जा दिया है". रवि प्रकाश, नवादा DM



06 मार्च को हुई थी मनीष की शादी: मनीष कुमार कारगिल में ऑपरेशन रक्षक में बतौर नर्सिंग स्टाफ तैनात थे. इसी साल 6 मार्च को मनीष की शादी धूमधाम से हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी. 15 मई को मनीष के शहीद होने की खबर मिलते ही परिवार समेत पूरे इलाके में मातम पसर गया है. मनीष की पत्नी खुशबू पर दुखों का पड़ा टूट पड़ा है और इस घटना से सदमे हैं. "पति की शहादत बेकार नहीं जानें दूंगी. मैं भी सेना में जाना चाहती हूं. मनीष से आखिरी बार (मंगलवार) 13 मई को मेरी बातचीत हुई थी. मनीष ने वादा किया था कि वे जल्द लौटेंगे" -खुशबू, शहीद मनीष कुमार की पत्नी

