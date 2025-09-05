ड्यूटी में घायल जवान का 4 साल बाद निधन, वैशाली पहुंचा पार्थिव शरीर, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार - SAWAN KUMAR SINGH MARTYR
वैशाली में जवान सावन कुमार का अंतिम संस्कार पैतृक गांव फतेहपुर में हो गया है. इस दौरान सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी.
Published : September 5, 2025 at 2:31 PM IST
वैशाली: देश की सुरक्षा में बिहार के लाल तत्पर हैं. इसी बीच वैशाली जिले के सावन कुमार का निधन हो गया है. आज उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव फतेहपुर पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है.
ड्यूटी के दौरान गिरकर हुए थे घायल: दरअसल 2021 में श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था, तभी सावन कुमार ड्यूटी के दौरान गिरकर घायल हो गए थे. उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी.
पुणे में हुआ निधन: जिससे वो लगातार दानापुर, लखनऊ और भेलौर के मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे. इसके बाद पुणे पोस्टिंग के बाद उन्हें वहां के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने बीते बुधवार को अंतिम सांस ली.
चार साल पहले आए थो घर: 34 वर्षीय सावन कुमार आखिरी बार 2021 में घर आए थे. वो सेवानिवृत्त सैनिक ललन प्रसाद सिंह के पुत्र थे. उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही शिशु विद्या मंदिर में हुई थी, जबकि एसएनएस कॉलेज हाजीपुर से उन्होंने इंटर पास किया था. वर्ष 2010 में पटना के दानापुर में आर्मी भर्ती में उनका चयन हुआ था.
सैन्य सेवा की लंबी परंपरा: सावन कुमार के परिवार में सैन्य सेवा की लंबी परंपरा रही है. उनके दो चचेरे भाई सीआरपीएफ और इंडियन नेवी में सेवारत हैं. एक भाई यूपी पुलिस में तैनात है, जबकि उनके चाचा चंदेश्वर प्रसाद सिंह 96 बटालियन सीआरपीएफ में हैं.
पूरा माहौल गमहीन: 2015 में उनकी शादी वैशाली जिले के शंभूपुर कुंवारी गांव की निधि कुमारी से हुई थी. वे अपने पीछे पत्नी, 9 वर्षीय बेटी और 5 वर्षीय बेटे को छोड़ गए हैं. जैसे ही उनका पार्थिव शरीर फतेहपुर गांव पहुंचा पूरा माहौल गमहीन हो गया है.
''सावन से प्रेरणा लेकर मैंने भी भारतीय सेवा में नौकरी पाई है. सावन जब भी घर आते, उन्हें प्रेरित करते थे. यूं उनका जाना मेरे और उनके परिवार के लिए सदमे से कम नहीं है''. - रौशन कुमार, दोस्त
