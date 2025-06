ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का अंतिम संस्कार आज, सीएम ने कहा-उनकी कमी की पूर्ति होना संभव नहीं - LAST RITES OF SURENDRA DUBEY

छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र दुबे ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर\बेमेतरा\दुर्ग\कोरबा: छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे का निधन राज्य के साथ ही साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सीएम विष्णुदेव साय गुरुवार रात सुरेंद्र दुबे के निवास पहुंचे. उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए ये बातें कही. सीएम ने शोक-संतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सीएम ने कहा "पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे ने छत्तीसगढ़ का नाम देश और दुनिया में विख्यात किया. सुरेंद्र दुबे की कमी की पूर्ति होना संभव नहीं है. प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें." पद्मश्री डॉ. सुरेंद्र दुबे को सीएम साय ने दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat Chhattisgarh) कौन है सुरेंद्र दुबे: डॉ. सुरेन्द्र दुबे का जन्म 8 जनवरी 1953 को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा शहर के गंजपारा में हुआ. बेमेतरा शहर में ही उनकी शिक्षा हुई और यही के रामलीला मंच से उन्होंने कला का रास्ता चुना. वे पेशे से आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन उनका असली परिचय एक हास्य कवि के रूप में रहा. उन्होंने हास्य-व्यंग्य की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने पांच किताबें लिखीं और देश-विदेश के कई कवि सम्मेलनों और टेलीविज़न कार्यक्रमों में भाग लिया. वे 2008 में काका हाथरसी से हास्य रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र दुबे (ETV Bharat Chhattisgarh) भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2010 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा. इसके अलावा उन्हें 2012 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, अट्टहास सम्मान, और अमेरिका में लीडिंग पोएट ऑफ इंडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिले. वर्ष 2019 में वॉशिंगटन में उन्हें हास्य शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया.

