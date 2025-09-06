साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 5 राशि वालों के लिए अशुभ, दुष्प्रभाव से बचने क्या करें और क्या नहीं

इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रविवार 7 सितंबर को. इसकी अवधि करीब 3:30 घंटे. कुछ राशियों पर शुभ तो कुछ पर अशुभ फल.
Published : September 6, 2025 at 4:41 PM IST
दमोह : चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इन ग्रहों का खगोल शास्त्र के अलावा आयुर्वेद और वैज्ञानिक महत्व भी हैं. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं जहां विज्ञान को नए खोज के अवसर देती हैं तो वहीं इन घटनाओं को ज्योतिष या खगोल शास्त्र में बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है. खगोलशास्त्री मानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे ग्रहण कहा जाता है. समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों से भी इनकी स्थिति का पता किया जाता है.
इस बार का चंद्र ग्रहण भारत सहित कई देशों में साफ-साफ दिखाई देगा. ग्रहण का भारत में विशेष महत्व है. इस दौरान सूतक लगने से लेकर मोक्ष काल तक कई सारे बंधन और नियम बताए गए हैं. क्योंकि इनका सीधा असर मानवीय शरीर पर पड़ता है. जिनके अपने ज्योतिषीय और आयुर्वेद में महत्व है.
चंद्र ग्रहण का इन 5 राशियों पर अशुभ फल
पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक बताते हैं "यह ग्रहण कुंभ राशि के लिए सर्वाधिक अशुभ फलदायी है. इसके अलावा मेष, वृष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए भी अशुभ है. इसके अलावा अन्य राशियों के लिए यह समान और शुभ फल देने वाला है. ग्रहण काल में भगवान की मूर्तियों का स्पर्श, भोजन आदि करना और उन्हें छूना वर्जित होता है. इसलिए मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं. लेकिन इस दौरान मंत्र, जाप, ध्यान, रामायण आदि का पाठ करना अशुभ नहीं माना जाता, इनका कहीं प्रतिबंध नहीं है."
" माला करने के बाद उसे धोकर वापस रख देना चाहिए. जबकि भोजन में कुश और तुलसी डाल देना चाहिए. क्योंकि उनके अपने अलग महत्व हैं. कुश भगवान ब्रह्मा की रोम से उत्पन्न हुए है. इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है. इसके अलावा तिल डालने और तिल से स्नान आदि का भी महत्व बताया गया है."
ग्रहण के दौरान कुश, तुलसी, तिल का महत्व
दरअसल, ग्रहण के दौरान क्षय किरणें निकलती हैं. जिनका असर सीधे तौर पर मानव शरीर और भोजन पर पड़ता है. जैसे ही यह किरणें भोजन के संपर्क में आती हैं, उनमें कई तरह के बैक्टीरिया या फफूंद आदि उत्पन्न हो जाते हैं. जबकि कुश और तुलसी डालने से उनमें इन किरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है. तुलसी में पारा की मात्रा बहुत अधिक होती है जोकि हर तरह के बैक्टीरिया को मार देती है. जबकि कुश फफूंदनाशक और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला होता है.
भोजन में तुलसी डालने से शरीर को नुकसान नहीं
कुश और तुलसी भोजन में डाले जाते हैं, ताकि वह भोजन शरीर को बिना हानि पहुंचाए आसानी से पच जाए. ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा की सीधी रोशनी में आने से भी बचने का विधान बताया गया है. जिसका कारण यह है कि वह विकिरण मनुष्य के शरीर में प्रवेश न करे. तिल से नहाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि तिल त्रिदोष नाशक होने के साथ ही गर्म तासीर की होती है. जब उसे रगड़कर शरीर पर लगाया जाता है तो जो भी बैक्टीरिया या विजातीय तत्व हमारे शरीर में आ जाते हैं तो वह उनका नाश कर देती है. यह बात अलग है कि इन सारे नियमों को ज्योतिष और धर्म से जोड़ दिया गया है लेकिन इनके वैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा हैं.
चंद्रगहण का सूतक कब से शुरू होगा
बांदकपुर मंदिर के आचार्यों ने चंद्र ग्रहण के लिए स्थानीय समय अनुसार जो जणना की है, उसके मुताबिक रविवार को चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 12 बजकर 59 पर शुरू होगा. स्पर्श कालरात्रि 9 बजकर 59 पर, मध्यकाल रात्रि 11 बजकर 43 मिनट पर तथा मोक्ष रात्रि में 1 बजकर 29 मिनट पर होगा. पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक के अनुसार "मोक्ष के बाद अनाज, तिल, कंबल इत्यादि का दान करने का विधान है."
- ग्रहण का सूतक कब से शुरू होगा : दोपहर 12 बजकर 59 से
- ग्रहण कब से शुरू : 7 सितंबर की रात 9.56 बजे से
- ग्रहण का मध्य समय : रात 11.43 बजे
- कब खत्म होगा: रात 1.29 बजे
- कहां -कहां दिखेगा : ये चंद्र ग्रहण एशिया, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, आस्ट्रेलिया और यूरोप में भी दिखाई देगा.