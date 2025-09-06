ETV Bharat / state

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण इन 5 राशि वालों के लिए अशुभ, दुष्प्रभाव से बचने क्या करें और क्या नहीं

Published : September 6, 2025

दमोह : चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, इन ग्रहों का खगोल शास्त्र के अलावा आयुर्वेद और वैज्ञानिक महत्व भी हैं. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं जहां विज्ञान को नए खोज के अवसर देती हैं तो वहीं इन घटनाओं को ज्योतिष या खगोल शास्त्र में बहुत ही अलग नजरिए से देखा जाता है. खगोलशास्त्री मानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे ग्रहण कहा जाता है. समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों से भी इनकी स्थिति का पता किया जाता है. इस बार का चंद्र ग्रहण भारत सहित कई देशों में साफ-साफ दिखाई देगा. ग्रहण का भारत में विशेष महत्व है. इस दौरान सूतक लगने से लेकर मोक्ष काल तक कई सारे बंधन और नियम बताए गए हैं. क्योंकि इनका सीधा असर मानवीय शरीर पर पड़ता है. जिनके अपने ज्योतिषीय और आयुर्वेद में महत्व है. चंद्र ग्रहण का इन 5 राशियों पर अशुभ फल पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक बताते हैं "यह ग्रहण कुंभ राशि के लिए सर्वाधिक अशुभ फलदायी है. इसके अलावा मेष, वृष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए भी अशुभ है. इसके अलावा अन्य राशियों के लिए यह समान और शुभ फल देने वाला है. ग्रहण काल में भगवान की मूर्तियों का स्पर्श, भोजन आदि करना और उन्हें छूना वर्जित होता है. इसलिए मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं. लेकिन इस दौरान मंत्र, जाप, ध्यान, रामायण आदि का पाठ करना अशुभ नहीं माना जाता, इनका कहीं प्रतिबंध नहीं है." चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने को क्या करें और क्या नहीं (ETV BHARAT) " माला करने के बाद उसे धोकर वापस रख देना चाहिए. जबकि भोजन में कुश और तुलसी डाल देना चाहिए. क्योंकि उनके अपने अलग महत्व हैं. कुश भगवान ब्रह्मा की रोम से उत्पन्न हुए है. इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास माना जाता है. इसके अलावा तिल डालने और तिल से स्नान आदि का भी महत्व बताया गया है."