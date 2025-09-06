चंद्र ग्रहण में इन राशियों का खुलेगा भाग्य; विश्व में राजनैतिक उथल-पुथल संभव, जानें सूतक काल में क्या न करें?

ETV Bharat / state

वाराणसी: पूरे देश में 30 मार्च 2025 से 19 मार्च 2026 के बीच कुल 4 ग्रहण पड़ रहे हैं. इनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण हैं. दोनों सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, जबकि दोनों चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर 2025 (रविवार) को भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा. यह ग्रहण पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि पर लगेगा. इसलिए पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में जन्मे जातकों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, बुध और केतु, सिंह राशि में होंगे. चंद्रमा और राहु, कुंभ राशि में, मंगल, कन्या राशि में होगा. गुरू, मिथुन राशि में, शुक्र, कर्क राशि में और शनि, मीन राशि में उपस्थित रहेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि इस दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है. इसे लेकर लोगों के मन में यह भ्रम है, कि क्या चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व लगने वाले सूतक काल में श्राद्ध कर्म या ब्राह्मण भोज करवाना उचित होगा?

कैसे करें पितृपक्ष पूजन: इस पर विद्वानों का स्पष्ट मत है, कि ग्रहण के पूर्व 12:57 के बाद ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, इसलिए उत्तम यही होगा कि इसके पूर्व ही श्राद्ध तर्पण जल देने की परंपरा को पूर्ण कर लिया जाए. साथ ही ब्राह्मण भोज भी करवा लें, ताकि सूतक काल के अशोक का असर पूजा-पाठ और अन्य कार्यों पर न पड़े.

पूरी दुनिया में दिखेगा चंद्र ग्रहण: 7 सितंबर 2025 को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के अलावा संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, जर्मनी, रूस, जापान, तुर्की, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, ब्रिटेन आदि भूभागों में दिखाई देगा.

कब से कब तक चंद्र ग्रहण: ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर यानी शनिवार की अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 42 मिनट पर लग रही है. यह 7 सितंबर यानी रविवार को रात्रि 11 बजकर 39 मिनट तक रहेगी.

इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार ्पर्श रात्रि 9 बजकर 57 मिनट पर, ग्रहण का मध्य, रात्रि 11 बजकर 41 मिनट पर और ग्रहण का मोक्ष अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. खग्रास चंद्र ग्रहण का पर्वकाल 3 घंटा 30 मिनट तक रहेगा. चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व यानि दिन में 12 बजकर 57 से प्रारंभ हो जाएगा. ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष के समय स्नान करने की धार्मिक मान्यता है.

ग्रहणकाल में क्या करें क्या न करें: ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि सूतक काल के आरंभ होने के पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं. सूतक काल में हास्य-विनोद, मनोरंजन, शयन, भोजन, देवी-देवता की मूर्ति या विग्रह का स्पर्श करना, व्यर्थ वार्तालाप, अकारण भ्रमण, वाद-विवाद करना आदि वर्जित है. इस काल में यथासंभव मौन व्रत रहते हुए अपने दैनिक जरूरी कार्यों को संपन्न करना चाहिए.