चंद्र ग्रहण में इन राशियों का खुलेगा भाग्य; विश्व में राजनैतिक उथल-पुथल संभव, जानें सूतक काल में क्या न करें?

ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि सूतक काल से पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं. सूतक काल में कई चीजें वर्जित हैं.

चंद्र ग्रहण में इन राशियों के खुलेंगे भाग्य.
चंद्र ग्रहण में इन राशियों के खुलेंगे भाग्य.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 12:01 PM IST

6 Min Read

वाराणसी: पूरे देश में 30 मार्च 2025 से 19 मार्च 2026 के बीच कुल 4 ग्रहण पड़ रहे हैं. इनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण हैं. दोनों सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे, जबकि दोनों चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 7 सितंबर 2025 (रविवार) को भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा. यह ग्रहण पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि पर लगेगा. इसलिए पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में जन्मे जातकों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए.

चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य, बुध और केतु, सिंह राशि में होंगे. चंद्रमा और राहु, कुंभ राशि में, मंगल, कन्या राशि में होगा. गुरू, मिथुन राशि में, शुक्र, कर्क राशि में और शनि, मीन राशि में उपस्थित रहेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि इस दिन से ही पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है. इसे लेकर लोगों के मन में यह भ्रम है, कि क्या चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पूर्व लगने वाले सूतक काल में श्राद्ध कर्म या ब्राह्मण भोज करवाना उचित होगा?

कैसे करें पितृपक्ष पूजन: इस पर विद्वानों का स्पष्ट मत है, कि ग्रहण के पूर्व 12:57 के बाद ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, इसलिए उत्तम यही होगा कि इसके पूर्व ही श्राद्ध तर्पण जल देने की परंपरा को पूर्ण कर लिया जाए. साथ ही ब्राह्मण भोज भी करवा लें, ताकि सूतक काल के अशोक का असर पूजा-पाठ और अन्य कार्यों पर न पड़े.

पूरी दुनिया में दिखेगा चंद्र ग्रहण: 7 सितंबर 2025 को लगने वाला खग्रास चंद्र ग्रहण भारत के अलावा संपूर्ण एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड, जर्मनी, रूस, जापान, तुर्की, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, ब्रिटेन आदि भूभागों में दिखाई देगा.

कब से कब तक चंद्र ग्रहण: ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 6 सितंबर यानी शनिवार की अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 42 मिनट पर लग रही है. यह 7 सितंबर यानी रविवार को रात्रि 11 बजकर 39 मिनट तक रहेगी.

इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय मानक समय के अनुसार ्पर्श रात्रि 9 बजकर 57 मिनट पर, ग्रहण का मध्य, रात्रि 11 बजकर 41 मिनट पर और ग्रहण का मोक्ष अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. खग्रास चंद्र ग्रहण का पर्वकाल 3 घंटा 30 मिनट तक रहेगा. चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व यानि दिन में 12 बजकर 57 से प्रारंभ हो जाएगा. ग्रहण के स्पर्श, मध्य और मोक्ष के समय स्नान करने की धार्मिक मान्यता है.

ग्रहणकाल में क्या करें क्या न करें: ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि सूतक काल के आरंभ होने के पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं. सूतक काल में हास्य-विनोद, मनोरंजन, शयन, भोजन, देवी-देवता की मूर्ति या विग्रह का स्पर्श करना, व्यर्थ वार्तालाप, अकारण भ्रमण, वाद-विवाद करना आदि वर्जित है. इस काल में यथासंभव मौन व्रत रहते हुए अपने दैनिक जरूरी कार्यों को संपन्न करना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखना पूर्णतया वर्जित है. बालक, वृद्ध और रोगी दवा आदि ग्रहण कर सकते हैं. सूतक काल के पहले भोजन, दूध व जल की शुचिता के लिए उसमें तुलसी के पत्ते या कुश रखना चाहिए. यथासंभव स्वच्छ और एकांत स्थान पर अपने आराध्य देवी-देवता को स्मरण करके उनके मंत्र का जप करना चाहिए. ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान, देव-दर्शन करके यथा सामर्थ्य दान-पुण्य करना चाहिए. दान-पुण्य की सामग्री सूतक काल के पहले ही व्यवस्थित करके दान करने का संकल्प लेना चाहिए. ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान के बाद सभी वस्तुओं का किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान कर देना चाहिए.

विश्व पटल पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव: चंद्र ग्रहण का प्रभाव संपूर्ण जगत पर दिखेगा. ग्रह-गोचर के फलस्वरूप विश्व के अनेक राष्ट्र प्रभावित होंगे. राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में विशेष हलचल होगी, शेयर, वायदा और धातु बाजार में बढ़त-घटत के साथ उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. दैविक आपदाएं, जल, थल, वायु दुर्घटनाओं का प्रकोप हो सकता है. कहीं-कहीं पर आगजनी की आशंका रहेगी. कई देशों में सत्ता परिवर्तन और पक्ष-विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप बढ़ेंगे. मौसम में भी अजीबो-गरीब परिवर्तन होगा. दैविक आपदाएं भी प्रभावी रहेंगी.

यह लोग बरतें सावधानी: ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि जिन जातकों को शनि ग्रह की अढ़ैया अथवा साढ़े साती हो या जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर्दशा प्रतिकूल हो या फिर चंद्र ग्रह के साथ राहु या केतु हों उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. साथ ही चंद्र ग्रह से संबंधित मंत्र का मानसिक जप करें. अपने इष्ट देवी-देवता की मानसिक आराधना करें.

चंद्र ग्रहण का द्वादश राशियों पर प्रभाव

  • मेष- नवसंपर्क लाभदायक, धनागम का सुअवसर, शत्रु परास्त.
  • वृषभ- कार्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील, कठिनाइयों में कमी.
  • मिथुन- निराशा की स्थिति, क्रोध की अधिकता, आर्थिक कठिनाइयां प्रभावी.
  • कर्क- व्यय की अधिकता, कार्यों में उदासीनता, भौतिक सुख में कमी.
  • सिंह- ग्रह स्थिति विपरीत, आरोग्य सुख में कमी, वाद-विवाद संभव.
  • कन्या- आरोग्य सुख की प्राप्ति, परिस्थितियों में सुधार, आकस्मिक लाभ.
  • तुला- सफलता में अड़चनें, धोखे की आशंका, कुछ प्रयास निष्फल.
  • वृश्चिक- कार्य व्यवसाय में निराशा, मानसिक अशांति, स्वास्थ्य प्रतिकूल.
  • धनु- आय के नवीन साधन सुलभ, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता.
  • मकर- समय असंतोषजनक, कार्यों के प्रति उदासीनता, योजना अधूरी.
  • कुंभ- विरोधी प्रभावी, ग्रह स्थिति प्रतिकूल, उलझनें प्रभावी, संतान पक्ष से चिंता.
  • मीन- प्रतिष्ठा पर आघात, क्रोध की अधिकता, दुर्घटना की संभावना.

राशि के अनुसार दान करना लाभकारी

  • मेष- लाल वस्त्र, लाल चंदन, गेहूं, गुड़, तांबा, मूंगा, मसूर, घी, कस्तूरी, लाल फूल.
  • वृषभ- सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल, चांदी, घी, सफेद वस्त्र, मिश्री, दूध, सुगंध, दही.
  • मिथुन- मूंग, कस्तूरी, कांसा, हरा वस्त्र, मूंगा, खांड, घी, सब फूल, हाथी दांत, कपूर, फल.
  • कर्क- सफेद फूल, सफेद वस्त्र, चावल, चीनी, चांदी, मोती, दही, शंख, कपूर, सफेद चंदन, मिश्री.
  • सिंह- लाल फूल, लाल वस्त्र, माणिक्य, केशर, तांबा, घी, गेहूं, गुड़, लाल चंदन, सोना, लाल मूंगा.
  • कन्या- हरा फूल, कस्तूरी, कांसा, मूंग, हरा वस्त्र, पन्ना, घी, हाथी दांत, कपूर, हरा फल, मूंगा, खांड.
  • तुला- सुगंध, सफेद बंदन, सफेद फूल, चावल, चांदी, घी, सफेद वस्त्र, मिश्री, दूध, दही.
  • वृश्चिक- गेहूं, गुड़, तांबा, मूंगा, लाल फूल, लाल वस्त्र, लाल चंदन, मसूर, घी, कस्तूरी.
  • धनु- पीला वरत्र, चने की दाल, हल्दी, पीला फल, पीला फूल, कांसा, पुखराज, खांड, पुस्तक, देशी घी.
  • मकर- उड़द, काला तिल, तेल, काले वस्त्र, लोहा, कस्तूरी, कुलथी, काली खड़ाऊं, नीलम आदि.
  • कुंभ- काले वस्त्र, काला तिल, काला उड़द, तिल का तेल, लोहा, काला छाता, कस्त्री, नीलम.
  • मीन- चने की दाल, पीला वस्त्र, हल्दी, पीला फूल, पीला फल, सोना, खांड, पुस्तक, पुखराज, देशी घी आदि.

