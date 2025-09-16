ETV Bharat / state

द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर पर तहसीलदार और सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले, देखें सूची

नई दिल्ली: द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर पर तहसीलदार, सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले किए गए हैं. इनमें दो दर्जन से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, जो अभी तक अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे. इसमें दानिक्स और दास कैडर के कर्मचारी भी शामिल हैं. दास कैडर के अधिकारी अरविंद कुमार को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग में तैनाती की गई है. प्रदीप कुमार म‍िश्रा को फ‍िर से राजस्‍व व‍िभाग में तहसीलदार से सब रज‍िस्‍ट्रार जैसे अहम पद की ज‍िम्‍मेदारी मिली है. वह मुख्‍यमंत्री की व‍िधानसभा के पीतमपुरा के सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं.

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी तबादले की सूची में कुल 102 नाम शामिल हैं. इनमें पवन कुमार, अशोक कुमार पासवान, नीरज कुमार मीणा, धर्मवीर सिंह, मुरारी कुमार झा, राहुल कुमार, रमन गर्ग, चंद्रभूषण, संजीव कुमार जोशी, उमेश बत्रा, प्रमोद कुमार खत्री, सुनीता रानी, संजय कुमार शर्मा, नीरज भारद्वाज समेत अन्य नाम शामिल है. तहसीलदार को समाज कल्याण विभाग में इन सब की जिम्मेदारी दी गई है. द‍िल्‍ली सरकार के सब रज‍िस्‍ट्रार कार्यालय में कार्यरत मह‍िला सब रजिस्ट्रार भी हटाई गईं है.