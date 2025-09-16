ETV Bharat / state

द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर पर तहसीलदार और सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले, देखें सूची

दिल्ली में किए गए तबादले में दानिक्स और दास कैडर के कर्मचारी भी शामिल हैं. जानें कौन हैं वो कर्मचारी.

दिल्ली सरकार में तहसीलदार, सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले
दिल्ली सरकार में तहसीलदार, सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 11:41 PM IST

नई दिल्ली: द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर पर तहसीलदार, सब रज‍िस्‍ट्रार के तबादले किए गए हैं. इनमें दो दर्जन से अधिक अधिकारी व कर्मचारियों के नाम शामिल हैं, जो अभी तक अपनी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे. इसमें दानिक्स और दास कैडर के कर्मचारी भी शामिल हैं. दास कैडर के अधिकारी अरविंद कुमार को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर ड्रग्स कंट्रोल विभाग में तैनाती की गई है. प्रदीप कुमार म‍िश्रा को फ‍िर से राजस्‍व व‍िभाग में तहसीलदार से सब रज‍िस्‍ट्रार जैसे अहम पद की ज‍िम्‍मेदारी मिली है. वह मुख्‍यमंत्री की व‍िधानसभा के पीतमपुरा के सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं.

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी तबादले की सूची में कुल 102 नाम शामिल हैं. इनमें पवन कुमार, अशोक कुमार पासवान, नीरज कुमार मीणा, धर्मवीर सिंह, मुरारी कुमार झा, राहुल कुमार, रमन गर्ग, चंद्रभूषण, संजीव कुमार जोशी, उमेश बत्रा, प्रमोद कुमार खत्री, सुनीता रानी, संजय कुमार शर्मा, नीरज भारद्वाज समेत अन्य नाम शामिल है. तहसीलदार को समाज कल्याण विभाग में इन सब की जिम्मेदारी दी गई है. द‍िल्‍ली सरकार के सब रज‍िस्‍ट्रार कार्यालय में कार्यरत मह‍िला सब रजिस्ट्रार भी हटाई गईं है.

द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर तबादला
द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर तबादला
द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर तबादला
द‍ि‍ल्‍ली सरकार में बड़े स्‍तर तबादला (ETV Bharat)

दिल्ली में नई सरकार गठन होने के बाद पहली बार दिल्ली के सभी 11 जिलों में तैनात तहसीलदार व रजिस्ट्रारों के तबादले किए गए हैं. इन विभागों से ही दिल्ली में संपत्ति की खरीद-फरोख्त संबंधी दस्तावेज जारी किए जाते हैं. इससे सरकार को राजस्व का बड़ा हिस्सा अर्जित होता है. रजिस्टर कार्यालय में भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आते रहे हैं. इसे देखते हुए बड़े स्तर पर किए गए तबादले को भ्रष्टाचार पर प्रहार करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.

PM मोदी का 75वां जन्मदिन: दिल्ली के स्कूली बच्चों ने 21 भाषाओं में गाया सॉन्ग, CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया गीत

तबादले के बाद सरकार में तैनात अधिकारियों से मुखातिब हुई सीएम, उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करने की कही बात

