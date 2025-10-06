ETV Bharat / state

देहरादून पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, बड़े स्तर पर बदले गए थाना और चौकी प्रभारी

रविवार देर रात को ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने थाना और चौकी प्रभारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2025 at 10:28 AM IST

देहरादून: दीपावली से पहले राजधानी देहरादून में बड़े स्तर पर थाना और चौकी प्रभारियों के बंपर तबादले किए गए हैं. रविवार देर रात को ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने थाना और चौकी प्रभारियों समेत सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर का बड़े स्तर पर ट्रांसफर किया.

एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में तैनात चौकी और थाना इंचार्ज बदले गए. देहरादून के सबसे बड़े वीवीआईपी और संवेदनशील क्षेत्र राजपुर थाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर प्रदीप रावत को सौंपी है. दरअसल, पिछले दिनों थाना राजपुर प्रभारी शेंकी चौधरी नशे की हालत में तीन गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद उनको निलंबित कर दिया गया था.

जानिए किसको कहां भेजा गया:

  • निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट को प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • निरीक्षक प्रदीप सिंह राणा को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला भेजा गया.
  • निरीक्षक कमल कुमार लुंटी को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डोईवाला से प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट भेजा गया.
  • निरीक्षक संतोष कुंवर को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मसूरी से प्रभारी एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय भेजा गया.
  • निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान को प्रभारी एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मसूरी भेजा गया.
  • निरीक्षक प्रदीप रावत को प्रभारी निरीक्षक थाना बसंत विहार से प्रभारी निरीक्षक थाना राजपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विनय मित्तल को थाना अध्यक्ष त्यूणी से चौकी प्रभारी लालतप्पड़ कोतवाली डोईवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक अशोक राठौड़ को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली विकास नगर से थानाध्यक्ष वसंत विहार बनाया गया.
  • उपनिरीक्षक अश्विनी बलूनी को कोतवाली ऋषिकेश से थाना अध्यक्ष त्यूणी भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक शिशुपाल राणा को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली विकास नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक भारत सिंह रावत को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना राजपुर से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक प्रमोद शाह को चौकी प्रभारी बाजार,कोतवाली पटेल नगर से एसएसएस शाखा पुलिस कार्यालय भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मसूरी से कोतवाली डालनवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक सत्येंद्र भाटी को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कैंट से वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली मसूरी भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक कमल सिंह रावत को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कैंट भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक नवीन जोशी को एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना रायपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विजेंद्र कुमाई को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना राजपुर से कोतवाली डालनवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विनोद कुमार को एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना राजपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक आशीष कुमार को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना प्रेम नगर से एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक अनित कुमार को थाना सेलाकुई से वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना प्रेम नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विकास शुक्ला को वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना नेहरू कॉलोनी से चौकी प्रभारी आशारोड़ी थाना क्लेमेंट टाउन भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक रविंद्र नेगी को थाना रायपुर से उप निरीक्षक थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक अमित कुमार को चौकी प्रभारी आशारोड़ी थाना क्लेमेंट टाउन से चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक कोतवाली नगर भेजा गया.
  • अपर उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार को चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक कोतवाली नगर से कोतवाली पटेल नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक में त्यागी को चौकी पर भारी नया गांव कोतवाली पटेल नगर से चौकी प्रभारी बाजार, कोतवाली विकास नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक प्रवेश रावत को चौकी प्रभारी धारा कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी नया गांव कोतवाली पटेल नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक संदीप कुमार को चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली विकास नगर से चौकी प्रभारी धारा कोतवाली नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक राकेश पुंडीर को चौकी प्रभारी खुडबुड़ा कोतवाली नगर से थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक प्रद्युमन नेगी को पुलिस लाइन देहरादून से चौकी प्रभारी खुड़बुडा कोतवाली नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक मोहन सिंह नेगी को चौकी पर भारी सर्किट हाउस थाना कैंट से चौकी प्रभारी पंडितवाडी थाना कैंट भेजा गया.
  • अपर उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह नेगी को चौकी प्रभारी पंडित वाडी थाना कैंट से थाना वसंत विहार भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक राकेश पवार को थाना कैंट से चौकी प्रभारी सर्किट हाउस थाना कैंट भेजा गया।.
  • उपनिरीक्षक विकसित पवार को चौकी पर भारी कुल्हाल कोतवाली विकास नगर से कोतवाली विकासनगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विवेक भंडारी को चौकी प्रभारी डाक पत्थर कोतवाली विकासनगर से चौकी प्रभारी कुल्हाल विकास नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक संदीप पवार को कोतवाली विकास नगर से चौकी पर भारी डाक पत्थर कोतवाली विकास नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक अर्जुन गोसाई को चौकी प्रभारी जाखन थाना राजपुर से चौकी प्रभारी आईटी पार्क थाना राजपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक दीपक त्रिवेदी को चौकी पर भारी आईटी पार्क थाना राजपुर से चौकी प्रभारी जाखन,थाना राजपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक नीरज त्यागी को चौकी प्रभारी इंदिरा नगर थाना वसंत विहार से थाना सहसपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक मिथुन कुमार को कोतवाली डालनवाला से चौकी प्रभारी इंदिरा नगर थाना वसंत विहार भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक सुनील नेगी को चौकी प्रभारी जोगीवाला थाना नेहरू कॉलोनी से कोतवाली डोईवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक विजय प्रताप राही को चौकी प्रभारी हाथीबड़कला कोतवाली डालनवाला से चौकी प्रभारी जोगीवाला थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक सतवीर भंडारी को चौकी प्रभारी आराघर कोतवाली डालनवाला से चौकी प्रभारी हाथीबड़कला कोतवाली डालनवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक नरेंद्र कोठियाल को चौकी प्रभारी कुठाल गेट थाना राजपुर से चौकी प्रभारी आराघर कोतवाली डालनवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक अशोक कुमार को थाना बसंत विहार से चौकी प्रभारी कुठालगेट थाना राजपुर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक जैनेंद्र राणा को चौकी प्रभारी हरिपुर कला थाना रायवाला से चौकी प्रभारी बस अड्डा कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक कविंद्र राणा को थाना सहसपुर से चौकी प्रभारी हरिपुर कला थाना रायवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक जयवीर सिंह को चौकी प्रभारी लालतप्पड़ कोतवाली डोईवाला से थाना प्रेम नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता को साइबर शाखा पुलिस कार्यालय से चौकी प्रभारी बाजार,कोतवाली पटेल नगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक सुमित चौधरी को चौकी प्रभारी जौलीग्रांट कोतवाली डोईवाला से चौकी प्रभारी श्यामपुर कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक नवीन डंगवाल को चौकी प्रभारी बस अड्डा कोतवाली ऋषिकेश से चौकी प्रभारी जौलीग्रांट कोतवाली डोईवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक मिथिलेश बिष्ट को चौकी प्रभारी एम्स कोतवाली ऋषिकेश से कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक साहिल वशिष्ठ को कोतवाली ऋषिकेश से चौकी प्रभारी एम्स कोतवाली ऋषिकेश भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक योगेश कुमार को पुलिस लाइन से थाना रायवाला भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक जावेद हसन को कोतवाली डालनवाला से कोतवाली विकासनगर भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक इंदर सिंह को रिजर्व पुलिस लाइन से एसआईएस शाखा पुलिस कार्यालय भेजा गया.
  • उपनिरीक्षक सुमेर सिंह को थाना रायपुर से थाना सेलाकुई भेजा गया.
  • अपर उपनिरीक्षक भारत सिंह रावत को थाना सहसपुर से फील्ड यूनिट पुलिस कार्यालय भेजा गया.
  • अपर उपनिरीक्षक सतीश सिंह को पुलिस लाइन से थाना बसंत विहार भेजा गया.
  • अपर उपनिरीक्षक आनंद पाल को पुलिस लाइन से थाना सहसपुर भेजा गया.
  • अपर उप निरीक्षक मनोज सिंह को पुलिस लाइन से थाना सेलाकुई भेजा गया.

