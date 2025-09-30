ETV Bharat / state

फरीदाबाद में भारी मात्रा में ड्रग्स किया गया नष्ट, नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में किया गया था जब्त

फरीदाबाद में ड्रग्स नष्टीकरण अभियान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 30, 2025 at 9:03 PM IST 2 Min Read

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत विभिन्न मामलों में बरामद किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया. 30 सितंबर को पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने फरीदाबाद के विभिन्न थानों के 66 अभियोगों में जब्त 23.048 किलोग्राम गांजा, 7.036 ग्राम हेरोइन और 167 इंजेक्शन नशीले पदार्थों को आग के हवाले कर नष्ट किया. यह कार्रवाई गोल्डन ईगल वैस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तिगांव रोड, गांव जसाना में संपन्न हुई. कमेटी में कई वरीय अधिकारी थे शामिलः ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी में पुलिस आयुक्त फरीदाबाद (चेयरमैन), पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय सदस्य के रूप में शामिल रहे. मादक पदार्थों को नष्ट करते समय गवाहों की मौजूदगी में फोटोग्राफी कराई गई. इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्ति विनोद कुमार (ब्लॉक पार्षद) और वेद प्रकाश (सरपंच) भी उपस्थित रहे. नष्ट किए गए मादक पदार्थ वर्ष 2024 और 2025 से संबंधित थे.