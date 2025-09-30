ETV Bharat / state

फरीदाबाद में भारी मात्रा में ड्रग्स किया गया नष्ट, नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में किया गया था जब्त

हाल के वर्षों में फरीदाबाद में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान जब्त ड्रग्स को नियमपूर्वक नष्ट किया गया.

anti drug campaign In Faridabad
फरीदाबाद में ड्रग्स नष्टीकरण अभियान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत विभिन्न मामलों में बरामद किए गए मादक पदार्थों को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया. 30 सितंबर को पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने फरीदाबाद के विभिन्न थानों के 66 अभियोगों में जब्त 23.048 किलोग्राम गांजा, 7.036 ग्राम हेरोइन और 167 इंजेक्शन नशीले पदार्थों को आग के हवाले कर नष्ट किया. यह कार्रवाई गोल्डन ईगल वैस्ट मैनेजमेंट कंपनी, तिगांव रोड, गांव जसाना में संपन्न हुई.

कमेटी में कई वरीय अधिकारी थे शामिलः ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी में पुलिस आयुक्त फरीदाबाद (चेयरमैन), पुलिस उपायुक्त मुख्यालय और सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय सदस्य के रूप में शामिल रहे. मादक पदार्थों को नष्ट करते समय गवाहों की मौजूदगी में फोटोग्राफी कराई गई. इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्ति विनोद कुमार (ब्लॉक पार्षद) और वेद प्रकाश (सरपंच) भी उपस्थित रहे. नष्ट किए गए मादक पदार्थ वर्ष 2024 और 2025 से संबंधित थे.

Drugs disposal drive in Faridabad
फरीदाबाद में भारी मात्रा में ड्रग्स किया गया नष्ट (Etv Bharat)

क्या बोले पुलिस अधिकारी: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बनाता है और उसे अपराध की ओर ले जाता है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज कल्याण में योगदान देने का आह्वान किया. फरीदाबाद पुलिस नशे के आदी लोगों की सहायता के लिए काउंसलिंग और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है. इसके अलावा, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं."

जिले में 2025 में 335 नशा तस्कर गिरफ्तार: यशपाल सिंह ने बताया कि "इस वर्ष फरीदाबाद पुलिस ने अब तक 244 मामले दर्ज कर 335 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इस दौरान 183 किलोग्राम गांजा, 4 किलोग्राम सुल्फा सहित अन्य मादक पदार्थ बरामद किए हैं. नशा तस्करों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाएगी."

