नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा हरदेव नगर में आज सड़क धंसने के कारण एक कार जमीन में समा गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं रहा. घटना के बाद लोगो में डर का माहौल है. नगर निगम के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौड़ का कहना है कि संबंधित विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण करीब एक साल पहले हुआ था. सड़क निर्माण से पहले दिल्ली जल बोर्ड विभाग द्वारा सीवरेज पाइप लाइन का काम किया गया, जिसमें बड़ी लापरवाही बरती गई. इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस्क बाद पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही भी मौके पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस सड़क के नीचे सीवरेज पाइप लाइन द्वारा पाइपलाइन डालने के दौरान लापरवाही बरती गई, बेस सही नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से नीचे की मिट्टी खिसक गई और यह हादसा हो आया.

बुराड़ी इलाके के हरदेव नगर में सड़क धंस गई (ETV Bharat)

'सीवरेज पाइपलाइन के काम में भ्रष्टाचार': वहीं उतरी दिल्ली से नगर निगम के चेयरमैन गुलाब सिंह का आरोप है कि सीवरेज पाइपलाइन के काम में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, जिस कंपनी द्वारा सीवरेज पाइप लाइन डाली गई, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए अकाउंट स्विच किए जाएं और इस मामले की सीबीआई की जांच की जाए. स्थानीय लोगों को कहना है कि अब हमें इस सड़क से गुजरते हुए डर लगने लगा है. बाबा हरदेव नगर रिहायशी इलाका है. यहां बहु मंजिला इमारतें हैं. सड़क जिस तरीके से धंस रही है, इमारत में दरारें आने लगी हैं और बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा है.

बता दें कि मानसून में दिल्ली में जगह-जगह सड़क धंसने की घटनाएं आम बात हो रही है. अब बड़ा सवाल ये है कि जिन संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य कराया है, क्या तमाम सड़कों में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ या फिर पूर्व सरकार में सम्बंधित विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए इन तमाम सड़कों को समय से पहले बना कर तैयार किया गया, यह एक जांच का विषय है.

ये भी पढ़ें: