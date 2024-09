ETV Bharat / state

आगरा की बड़ी आबादी को पानी संकट से मिलेगी मुक्ति, 98 करोड़ की योजना से 24 घंटे होगी जल आपूर्ति - New scheme for water supply in Agra

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 1 hours ago

आगरा के बड़े इलाके को पानी संकट से मिलेगी मुक्ति. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी के बड़े इलाके को पानी के संकट से निजात मिलने जा रही है. दयालबाग और सिकंदरा क्षेत्र में जलकल विभाग की बनाई पेयजल आपूर्ति योजना के डीपीआर को शासन से स्वीकृति मिल गई है. यह योजना 98 करोड़ रुपये की है. इससे पानी का संकट झेल रही 1.34 लाख की आबादी को राहत मिलेगी. जलकल विभाग की ओर से दोनों क्षेत्रों में 24x7 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी. बता दें कि, दयालबाग और सिकंदरा नॉर्थ क्षेत्र की जनता लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रही है. दोनों ही क्षेत्रों में नई पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी. दोनों ही क्षेत्र में करीब 90 किलोमीटर लंबी नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी. इसके साथ ही तीन ओवर हैड टैंक और दो सीडब्ल्यूआर टैंक बनाए जाएंगे. जल निगम के अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि दयालबाग और सिकंदरा नॉर्थ क्षेत्र में अभी तक लगभग 34 किलोमीटर लंबी लाइन है. जो कई स्थानों पर जर्जर और खराब हो चुकी है. अब इस योजना में पहले खराब पाइप लाइनों को बदला जाएगा. इसके साथ ही नई पाइप लाइनें बिछाई जाएंगी. 24 घंटे पानी की आपूर्ति: दयालबाग और सिकंदरा क्षेत्र में कई कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां पर जलकल विभाग की पाइप लाइनें नहीं हैं. जिसकी वजह से पानी के लिए लोग लंंबे समय से जूझ रहे हैं. इस नई योजना से ऐसे क्षेत्रों में पानी का संकट नहीं रहेगा. लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन तक किए हैं. जनता ने पेयजल किल्लत को लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई. तब कहीं जाकर पेयजल समस्या का समाधान हो रहा है.

स्मार्ट सिटी से बेहतर होगी जलापूर्ति : बता दें कि शहर में 24x7 घंटे पानी की सप्लाई देने वाली ये दूसरी योजना है. इससे पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ताजगंज क्षेत्र के एबीडी एरिया में 24 घंटे पानी देने की योजना बनी. जो जमीन पर उतर चुकी है. नई जल निगम और जल संस्थान ने एक नई योजना बनाई है. जो स्मार्ट सिटी की योजना से बेहतर होगी. अक्टूबर में शुरू होगा काम : जल निगम के अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि दयालबाग और सिकंदरा नॉर्थ क्षेत्र के लिए 98 करोड़ रुपये के डीपीआर को स्वीकृति मिल गई है. इस योजना से पेयजल की समस्या का समाधान होगा. इन दोनों ही क्षेत्र की जनता को 24x7 घंटे पानी की आपूर्ति होगी. जब भी नल की टोंटी खोलेंगे, पानी मिलेगा. आगामी अक्टूबर माह में योजना पर काम शुरू हो जाएगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है. यह भी पढ़ें : आगरा सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास टला, अब अक्टूबर में पीएम मोदी देंगे सौगात, जानिए क्या है पूरा प्रोजेक्ट - Agra Civil Enclave Foundation