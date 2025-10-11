यूपी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अजय राय को पुलिस ने रोका, फतेहपुर के लिए निकले थे; धरने पर बैठे
दलित युवक के परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लखनऊ पुलिस ने रोक लिया.
लखनऊ: रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है. इस मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार सुबह हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने उनके घर फतेहपुर जा रहे थे. अजय राय को फतेहपुर निकलने से पहले ही पुलिस ने गाड़ी से उतरवा लिया. इस पर वह कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए. अजय राय का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ गए हैं, फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह से पीट-पीट कर हत्या की गई वह उसके परिवार से मिलने और आर्थिक सहायता देने के लिए उसके घर जाना चाह रहे थे पर उन्हें रोक लिया गया है.
बता दें कि शुक्रवार को रायबरेली से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए उनके घर जा रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें रोक लिया था. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खुद ही पीड़ित के परिवार से मिलने उसके घर जाने की घोषणा की थी.
इसके बाद पुलिस प्रशासन ने उन्हें पीजीआई थाना अंतर्गत वृंदावन योजना में स्थित उनके आवास पर उन्हें सुबह रोकने की तैयारी में जुटी थी. जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष को इसकी सूचना हुई तो वह सुबह-सुबह ही अपने लोगों के साथ आवास से निकलकर प्रदेश कार्यालय में आकर बैठ गए. इसके बाद कांग्रेस कार्यालय शनिवार सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की ग. जिलाधिकारी फतेहपुर की तरफ से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दो नोटिस से भी दी गई है. नोटिस जिलाधिकारी फतेहपुर और लखनऊ पुलिस की तरफ से जारी की गई है. नोटिस में उन्हें फतेहपुर नहीं जाने की बात कही गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शनिवार सुबह हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने उनके घर फतेहपुर जा रहे थे. अजय राय को फतेहपुर निकलने से पहले ही पुलिस ने गाड़ी से उतरवा लिया. इस पर वह बाहर ही धरने पर बैठ गए.
बता दें कि रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जमुनापुर गांव में 2 अक्तूबर की रात फतेहपुर निवासी हरिओम वाल्मीकि 38 साल की चोरी के शक में कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. उसकी पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वह नेता विपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहा था.
इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार से जोड़कर बात रखी गई. जिसके बाद कांग्रेस इस मामले को लेकर यूपी सरकार पर लगातार हमलावर है.
वहीं शनिवार को मृतक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण उसके आवास पर पहुंच रहे हैं.
