ETV Bharat / state

उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों को बंपर तबादले, कई डीएम भी इधर से उधर, देखें लिस्ट

उत्तराखंड में 23 आईएएस और 11 पीसीएस समेत कुल 44 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए.

IAS PCS OFFICERS TRANSFER
उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों को बंपर तबादले (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 3:37 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 3:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर ऑल इंडिया सर्विस के अफसर के तबादले हुए हैं. इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय वन सेवा और राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. तबादला सूची में 23 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुए हैं तो 11 पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है. इसके अलावा तीन सचिवालय सेवा के अधिकारी और एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी को भी तबादला सूची में जगह मिली है.

उत्तराखंड में दीपावली से पहले धामी सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. तबादला सूची में महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुए हैं. खास बात यह है कि काफी समय से तबादले को लेकर कयास चल रही थी, लेकिन अब जाकर अधिकारियों का इंतजार खत्म हुआ है.

राज्य में कुल 23 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है. इसमें आईएएस अधिकारी दिलीप जावलकर से ग्राम विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हटाई गई है. आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से भी मत्स्य के निदेशक का पद हटाया गया है. इसी तरह आईएएस अधिकारी चंद्रेश यादव से सचिव पंचायती राज और आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी हटाई गई है.

IAS PCS OFFICERS TRANSFER
इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन)

आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान से महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी मिली है. धीराज गर्ब्याल को सचिव ग्रामीण विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय वन सेवा के अधिकारी पराग मधुकर को विशेष सचिव पंचायती राज बनाया गया है.

तबादला सूची में IAS सोनिका को उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दे दी गई है. IAS ललित मोहन रयाल से अपर सचिव कार्मिक की जिम्मेदारी हटाते हुए उन्हें नैनीताल जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा उन्हें उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का भी अतिरिक्त चार्ज मिला है. तबादला सूची में विजय कुमार जोगदंडे से अपर सचिव राजस्व विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

नैनीताल जिलाधिकारी पद से वंदना सिंह को हटाते हुए उन्हें अब महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है. विनीत कुमार से अपर सचिव वन की जिम्मेदारी वापस लेते हुए अपर सचिव श्रम की जिम्मेदारी दी गई है. हिमांशु खुराना को अपर सचिव वन बनाया गया है. अनुराधा पाल से अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी हटाई गई है. आलोक कुमार पांडे को अल्मोड़ा जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी से हटाते हुए उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएमजीएसवाई और अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी के साथ आईटीडीए के निदेशक की जिम्मेदारी मिली है.

IAS PCS OFFICERS TRANSFER
इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन)

तबादला सूची में गौरव कुमार को भी जगह मिली है, उन्हें चमोली का जिलाधिकारी बनाया गया है. चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है. तबादला सूची में आईएएस रवनीत चीमा से अपर सचिव श्रम और समाज कल्याण के अलावा आयुक्त दिव्यांगजन की भी जिम्मेदारी वापस ली गई है, उन्हें अब अपर सचिव पुनर्गठन विभाग दिया गया है.

विनोद गिरि गोस्वामी को पिथौरागढ़ जिलाधिकारी पद से हटाते हुए उन्हें अपर सचिव शहरी विकास विभाग और निदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी मिली है. आशीष कुमार भटगाई को बागेश्वर जिलाधिकारी पद से हटाया गया है और उन्हें अब पिथौरागढ़ जिलाधिकारी बनाया गया है.

आईएएस प्रकाश चंद्र को आयुक्त दिव्यांगजन की जिम्मेदारी मिली है. दीप्ति सिंह से उद्यान विभाग के निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी वापस ली गई है. आईएएस आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसी तरह अंशुल से हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस लेते हुए अल्मोड़ा जिलाधिकारी बनाया गया है.

IAS PCS OFFICERS TRANSFER
इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन)

इन सचिवालय सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर: सचिवालय सेवा की मायावती ढ़करियाल को अपर सचिव भाषा और निदेशक भाषा संस्थान की जिम्मेदारी मिली है. सचिवालय सेवा के ही संतोष बडोनी को सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान का निदेशक बनाया गया है. इसी तरह सुनील सिंह को अपन सचिव राजस्व और सचिवालय प्रशासन की जिम्मेदारी मिली है।

इन पीसीएस अधिकारियों का तबादला: पीसीएस अधिकारी गिरधारी सिंह रावत को अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है. पीसीएस चंद्र सिंह धर्मशक्तु को मत्स्य विभाग का निदेशक बनाया गया है.

पीसीएस ललित नारायण मिश्र को सीडीओ हरिद्वार भेजा गया है. अशोक कुमार पांडे को सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी मिली है. उधर सुंदरलाल सेमवाल को उद्यान विभाग का निदेशक बनाया गया है. चंद्र सिंह मर्तोलिया को संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग मिला है. जय भारत सिंह को देहरादून के एडीएम पद से हटाते हुए सीडीओ उत्तरकाशी बनाया गया है. रजा अब्बास से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी वापस ली गई है. जयवर्धन शर्मा को परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की जिम्मेदारी मिली है. इसी तरह युक्ता मिश्र को एडीएम अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है.

IAS PCS OFFICERS TRANSFER
इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन)

सरकार ने तबादला सूची में कृष्ण नाथ गोस्वामी का नाम भी शामिल किया है. जिन्हें चंपावत का एडीएम बनाया गया है. नरेश चंद्र दुर्ग पाल को संयुक्त संचालक चकबंदी की जिम्मेदारी मिली है. ऋचा सिंह को डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर और सोनिया पंत को उपनिदेशक शहरी विकास की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह सोहन सिंह को डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग, परितोष वर्मा को नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी, चतर सिंह को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी और अनिल कुमार को डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर की जिम्मेदारी दी गई है.

उत्तराखंड में 5 डीएम बदले गए: उत्तराखंड में पांच जिलों के डीएम भी बदले गए हैं. जिनमें नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : October 12, 2025 at 3:48 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

आईएएस पीसीएस अफसरों का ट्रांसफरआईएएस अधिकारियों का ट्रांसफरपीसीएम अधिकारियों का ट्रांसफरउत्तराखंड में कई अफसरों का ट्रांसफरIAS PCS OFFICERS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.