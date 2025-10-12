ETV Bharat / state

उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों को बंपर तबादले, कई डीएम भी इधर से उधर, देखें लिस्ट

उत्तराखंड में IAS और PCS अधिकारियों को बंपर तबादले ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर ऑल इंडिया सर्विस के अफसर के तबादले हुए हैं. इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय वन सेवा और राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. तबादला सूची में 23 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव हुए हैं तो 11 पीसीएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बदली गई है. इसके अलावा तीन सचिवालय सेवा के अधिकारी और एक भारतीय वन सेवा के अधिकारी को भी तबादला सूची में जगह मिली है. उत्तराखंड में दीपावली से पहले धामी सरकार ने अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया है. तबादला सूची में महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुए हैं. खास बात यह है कि काफी समय से तबादले को लेकर कयास चल रही थी, लेकिन अब जाकर अधिकारियों का इंतजार खत्म हुआ है. राज्य में कुल 23 IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई है. इसमें आईएएस अधिकारी दिलीप जावलकर से ग्राम विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग की जिम्मेदारी हटाई गई है. आईएएस अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से भी मत्स्य के निदेशक का पद हटाया गया है. इसी तरह आईएएस अधिकारी चंद्रेश यादव से सचिव पंचायती राज और आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी हटाई गई है. इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन) आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह चौहान से महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी वापस लेते हुए उन्हें आयुक्त खाद्य की जिम्मेदारी मिली है. धीराज गर्ब्याल को सचिव ग्रामीण विकास और ग्रामीण निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. भारतीय वन सेवा के अधिकारी पराग मधुकर को विशेष सचिव पंचायती राज बनाया गया है. तबादला सूची में IAS सोनिका को उपाध्यक्ष हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दे दी गई है. IAS ललित मोहन रयाल से अपर सचिव कार्मिक की जिम्मेदारी हटाते हुए उन्हें नैनीताल जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा उन्हें उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का भी अतिरिक्त चार्ज मिला है. तबादला सूची में विजय कुमार जोगदंडे से अपर सचिव राजस्व विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है. नैनीताल जिलाधिकारी पद से वंदना सिंह को हटाते हुए उन्हें अब महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है. विनीत कुमार से अपर सचिव वन की जिम्मेदारी वापस लेते हुए अपर सचिव श्रम की जिम्मेदारी दी गई है. हिमांशु खुराना को अपर सचिव वन बनाया गया है. अनुराधा पाल से अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी हटाई गई है. आलोक कुमार पांडे को अल्मोड़ा जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी से हटाते हुए उन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीएमजीएसवाई और अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी के साथ आईटीडीए के निदेशक की जिम्मेदारी मिली है. इन IAS और PCS अधिकारियों के तबादले (सोर्स- उत्तराखंड शासन)

