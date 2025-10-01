बिहार का ऐसा धाम जिसे कहते हैं भूतों का सुप्रीम कोर्ट, नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की लगती है भीड़
कैमूर में बाबा हरसू के दरबार में नवरात्रि पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां आने वाले रोगी व्यक्ति ठीक हो जाते हैं.
Published : October 1, 2025 at 6:48 AM IST
कैमूर: कैमूर के चैनपुर में एक ऐसा मंदिर है, जहां नवरात्रि में भूतों का मेला लगता है. लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. मान्यता है कि कितने भी क्रोधी भूत-पिशाच हो सभी बाबा हरसू के दरबार में शांत हो जाते हैं और उक्त व्यक्ति निरोग हो जाता है. यही कारण है कि यहां पर कई राज्यों के श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं.
राज पुरोहित थे बाबा हरसू: हरसू ब्रह्मधाम की कहानी वर्षों पुरानी है. बाबा हरसू ब्राह्मण थे, जो राजा शालिवाहन के राज पुरोहित थे. राजा की कोई संतान नहीं थी. जिससे बाबा हरसू ने राजा को सलाह दी कि वो दूसरी शादी कर लें. राजा ने बाबा हरसू की सलाह मानी और दूसरी शादी कर ली.
बाबा हरसू ने त्यागा था अपना शरीर: ऐसे में राजा की पहली रानी नाराज हो गई और उन्होंने बाबा हरसू के महल को ध्वस्त करा दिया. जिससे क्रोधित होकर बाबा हरसू ने राजा के साथ उनके राजपाट का विनाश कर डाला और खुद शरीर को त्याग दिया. उसी दिन से यहां उनका ब्रह्मस्थान बना है और पूजा- अर्चना होती है.
भूत-पिशाच का साया होता है खत्म: हरसू ब्रह्मधाम मंदिर के कोषाध्यक्ष बद्रीनाथ शुक्ला ने बताया कि बाबा हरसू ब्रह्मधाम का बहुत पुराना इतिहास है. जब बाबा ने शरीर को त्यागा था, उसी दिन से यहां पूजा-अर्चना होती है. देश ही नहीं विदेशों से भी यहां श्रद्धालु आते हैं और उनकी समस्या ठीक हो जाती है. जिस पर भूत-पिशाच का साया होता है. वह 15 माह तक लगातार पूजा-पाठ करता है. उसके बाद उसकी सभी समस्याओं का निदान हो जाता है.
''मैं पिछले 15 साल से परेशान था. डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर बताया था. जब बाबा हरसू के ब्रह्मधाम आये तो सब ठीक हो गया. घर पर भूत-प्रेत का साया था, वो ठीक हो गया. जिससे अब हम पूरे परिवार के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं''. -शक्ति त्रिपाठी, श्रद्धालु
डिस्क्लेमर: -ईटीवी भारत बिहार अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है. ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है. अगर आप मानसिक पीड़ित हैं, तो आप इस संबंध में डॉक्टर से आवश्य सलाह लें और इलाज कराएं.
