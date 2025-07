ETV Bharat / state

सावन की तीसरी सोमवारी: भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बाबा धाम, चार किलोमीटर तक लगी लाइन - SAWAN 2025

देवघर: देवघरः सावन महीने की आज तीसरी सोमवारी है. तीसरी सोमवारी के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. सोमवार की सुबह देशभर से आए श्रद्धालु जलाभिषेक करते हुए हर-हर महादेव का जयकारा लगाते नजर आए. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने चार बजे ही पट खोल दिए. पट खुलते ही कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा. कांवड़ियों ने बोल बम और हर-हर महादेव का जयकारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश किया. जलाभिषेक करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि जब तक कांवड़िये लाइन में खड़े रहते हैं, तब तक जिला प्रशासन बेहतर व्यवस्था करता दिखता है, लेकिन जब कांवड़िये कतार परिसर को पार कर अरघा के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वहां भगदड़ जैसा माहौल हो जाता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे बाबा धाम (Etv Bharat) श्रद्धालुओं ने बताया कि जिला प्रशासन ने सोमवारी की भीड़ के हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए हैं. लेकिन मंदिर में जिस स्थान पर अर्घा की व्यवस्था की गई है, वहां बेहतर व्यवस्था की जा सकती थी. सोमवार को उमड़ी भीड़ को देखते हुए देवघर के डीसी नमन प्रियश लकड़ा, डीडीसी पीयूष सिन्हा, एसडीओ रवि कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी सुबह से ही मंदिर में मौजूद रहे और भीड़ पर नजर रखते देखे गए. तीसरी सोमवारी को लेकर मंदिर के पंडा भरत श्रृंगारी ने कहा कि आज की सोमवारी बेहद खास है और सोमवारी मनाने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है. श्रावणी मेले की यह तीसरी सोमवारी है लेकिन बंगाली पंचांग के अनुसार यह दूसरी सोमवारी है. तीसरी सोमवारी का व्रत रखने से भक्तों को हर रोग, कष्ट और पीड़ा से मुक्ति मिलती है. तीसरी सोमवारी के अवसर पर सुबह चार बजे से ही लंबी कतार लग गई थी. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार करीब चार से पांच किलोमीटर तक कांवरियों की लाइन लगी हुई है.

