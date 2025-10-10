ETV Bharat / state

कांग्रेस में जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष पर ज्यादा दावेदार, पर्यवेक्षक आर्य ले रहे फीडबैक

बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, दावेदार और जन प्रतिनिधि पर्यवेक्षक से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे. इनमें एमएलए और पूर्व विधायक शामिल हैं.

Claimants came to meet the supervisor at the Circuit House
सर्किट हाउस में पर्यवेक्षक से मिलने आए दावेदार (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 4:25 PM IST

जोधपुर: कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत जोधपुर देहात के जिलाध्यक्ष को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन आ रहे हैं. नेता दावा पेश कर रहे हैं. जोधपुर देहात जिले के पर्यवेक्षक यशपाल आर्य सभी विधानसभाओं में जाकर फीडबैक रहे हैं. वे शुक्रवार को फीडबैक का काम पूरा करेंगे. उनसे मिलने सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, दावेदार और जन प्रतिनिधि पहुंचे. इनमें ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा, विधायक गीता बरवड़, करणसिंह उचियारड़ा शामिल थे. पर्यवेक्षक के पास दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपने बायोडेटा देकर दावेदारी की.

जोधपुर देहात के पर्यवेक्षक और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया के सामने साफ किया कि पहली बार कांग्रेस में बदलाव शुरू हो चुका है.इसका अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है. महिला, पुरुष, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों से दावेदारियां आई है. पार्टी में बदलाव से सभी खुश हैं, क्योंकि यह पारदर्शी प्रक्रिया है. वे हर विधानसभा में गए हैं. सभी जगह पर नई शुरुआत का स्वागत किया गया.

जिलाध्यक्ष पद पर दावेदारी जताए आए नेता (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें:कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति: गहलोत के दखल पर गोलमोल जवाब देकर रवाना हुए पर्यवेक्षक

बदलाव का इंतजार: जोधपुर देहात जिलाध्यक्ष पद पर लंबे समय से अनुसूचित जाति के नेता रहे. पूर्व विधायक भंवर बलाई के बाद करीब बीस साल से हीराराम मेघवाल अध्यक्ष हैं. अब तक जिलाध्यक्ष के लिए अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव पारित होता था. वे ही नियुक्त करते थे. नई व्यवस्था में जाट, विश्नोई, राजपूत, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के दावेदार सामने आए हैं. ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार चयन प्रक्रिया में बदलाव से चेहरा भी बदल सकता है.

आसान नहीं है देहात की राजनीति: जोधपुर देहात की राजनीति जातिगत व्यवस्था में बंधी है. यहां जाट, विश्नोई, राजपूत के अलावा एससी का दबदबा है. फलौदी जिला बनने के बाद यहां अब पांच विधानसभा रह गई. इसमें शेरगढ़, लूणी, ओसियां, भोपालगढ़ और बिलाड़ा शामिल है. इनमें सभी वर्गों का वर्चस्व है. यही कारण है कि देहात जिले के नेतृत्व के लिए पार्टी ऐसे व्यक्ति को कमान देती है, जो सबके साथ फिट हो सके.

हर दिन की रिपोर्ट दिल्ली भेजते: आर्य ने बताया कि राहुल गांधी के निर्देश पर पर्यवक्षेकों की वर्किंग में बदलाव हुआ है. वे अब पूरी रिपोर्ट एक साथ नहीं दे सकते. उनको प्रतिदिन कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक और आवेदन से जुड़ी जानकारियां दिल्ली भेजनी होती है. अंत में छह नामों का पैनल बनाकर देना होगा. इनमें से तीन जनों के इंटरव्यू होंगे.

