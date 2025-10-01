ETV Bharat / state

चमोली में भयंकर भूस्खलन, बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड, आवाजाही बंद

चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है. फिलहाल मार्ग के दोनों पर आवाजाही रोक दी गई है.

CHAMOLI
चमोली में भयंकर भूस्खलन (PHOTO- प्रशसन द्वारा पुष्टि)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 1, 2025 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: जिले में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना अभी भी जारी है. खड़ी पहाड़ी होने के चलते चमोली के अलग-अलग हिस्सों में पहाड़ी दरकने की समस्याएं निरंतर बनी रहती है. बुधवार को चमोली जनपद के बिरही निजमुला मोटर मार्ग पर भूस्खलन होने से क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई. पहाड़ी टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए.

चमोली के बिरही निजमुला मोटर मार्ग के ऊपर हुए भूस्लखन से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है. मार्ग के दोनों तरफ वाहन और लोगों की आवाजाही रुक गई है. वहीं आसपास के ग्रामीणों ने मोबाइल पर भूस्खलन का वीडियो बनाकर कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है. वहीं लोक निर्माण विभाग का कहना है कि सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है. लेकिन लगातार पहाड़ी से पत्थर और मलबे के गिरने से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. जैसे ही चट्टान से पत्थर गिरने का सिलसिला बंद हो जाएगा, वैसे ही सड़क से मलबा हटाकर मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारु किया जाएगा. यह संपर्क मार्ग 12 गांव को जोड़ता है.

चमोली में भयंकर भूस्खलन (VIDEO- प्रशसन द्वारा वीडियो की पुष्टि)

अक्सर देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद चट्टाने धीरे-धीरे खुलने लगती हैं और जैसे ही चटक धूप खिलती है, वैसे ही पहाड़ी से बड़े-बड़े बोल्डर और भूस्खलन होने का सिलसिला शुरू हो जाता है. क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के दौरान खड़ी चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और बारिश से मलबा गिरने लगता है. कई बार अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर जमींदोज हो जाता है. या सड़कें मार्ग टूट जाती हैं और आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है. पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों हमेशा से ही चुनौतियों से भरी रहती है.

विषम परिस्थितियों के बीच पहाड़ के लोगों को अक्सर दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है. पहाड़ के लोग पहाड़ जैसे मजबूत जरूर रहते हैं. लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करना भी एक बड़ी चुनौती रहती है. कभी पहाड़ियों का टूटना, सड़कों का टूटना, नदियों के जलस्तर बढ़ने से आवासीय मकानों का टूटना, सड़क मार्ग टूटने से महीनों-महीनों तक आवाजाही पूरी तरह ठप रहना, यह सब पहाड़ की विषम परिस्थितियों एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है.

इस मामले पर एसडीएम दशोली राजकुमार पांडे से बात करने की कोशिश की गई. लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

चमोली में लैंडस्लाइडबिरही निजमुला मोटर मार्गLANDSLIDE IN DASHOLIदशोली में भूस्खलनLANDSLIDE IN CHAMOLI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.