ETV Bharat / state

मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन, घंटों बद रहा मार्ग, सड़क पर उतरी PWD टीम - TROUBLE IN RAIN IN MUSSOORIE

मसूरी में कार्ट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास भूस्खलन हुआ, जिससे मार्ग 6 घंटे बंद रहा.

TROUBLE IN RAIN IN MUSSOORIE
मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 23, 2025 at 7:09 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 7:29 PM IST

4 Min Read

मसूरी: उत्तराखंड में बारिश के कारण कई जगह सड़कें बार-बार बंद हो रही हैं. इससे स्थानीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को पर्यटन नगरी मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरा, जिससे कई लोग रास्ते में ही फंस गए. अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची. लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा और बोल्डरों को हटाया गया और मार्ग को दोबारा सुचारु किया गया.

मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन (ETV Bharat)

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर हांथी पांव के पास भारी भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था. हमारी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क को साफ कराया और आवागमन बहाल किया.

Trouble in rain in Mussoorie
6 घंटे बंद रहा मार्ग (PHOTO-ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह क्षेत्र पहले से ही भूस्खलन संभावित जोन के रूप में चिन्हित है. हाल ही बारिश के बाद मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई थी, जिससे यह घटना हुई. लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि बार-बार होने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके. हालांकि, सड़क को खोल दिया गया है. लेकिन बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही पीडब्लूडी द्वारा मार्ग की निगरानी बढ़ा दी गई है और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

मसूरी में सड़कों की हालत खराब: पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों बारिश के कारण मॉल रोड और अन्य प्रमुख सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है. कहीं कोबल स्टोन उखड़े पड़े हैं, तो कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं. यही नहीं, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी इस दुर्दशा के चलते मायूस होना पड़ रहा है.

Trouble in rain in Mussoorie
मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन (PHOTO-ETV Bharat)

इस पर भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि मसूरी की सड़कों की यह हालत पर्यटन नगरी की गरिमा के खिलाफ है. विभाग आंखें मूंदे बैठा है. यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रजत अग्रवाल ने इस मुद्दे को सीधे कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी के समक्ष उठाया.

PWD टीन ने किया निरीक्षण: इस मामले का मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी को टीम समेत मसूरी भेजा, आमतौर पर फाइलों और मीटिंग में उलझे रहने वाले पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस बार सीधे सड़कों पर उतरे. अधिशासी अभियंता जितेन्द्र त्रिपाठी खुद मॉल रोड पहुंचे. उनके साथ अभियंता टीम, ठेकेदार और रजत अग्रवाल समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे.

Trouble in rain in Mussoorie
PWD टीम ने मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया. (PHOTO-ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान देखा गया कि मॉल रोड के कई हिस्सों में कोबल स्टोन्स उखड़ चुके हैं, जिससे पर्यटकों के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है. वहीं, बारिश से बहकर आया मलबा भी कई हिस्सों में जमा हो गया है. अधिकारियों ने ठेकेदार को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर काम में कोताही बरती गई, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

Trouble in rain in Mussoorie
मॉल रोड के कोबल स्टोन उखड़ने पर ठेकेदार की तय की जिम्मेदारी (PHOTO-ETV Bharat)

अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मसूरी की मॉल रोड पर सौंदर्यकरण के दौरान लगाए गए कोबल स्टोन की देखरेख ठेकेदार की जिम्मेदारी है. हमने उसे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत जल्द की जाए. अगर समय सीमा में काम पूरा नहीं होता, तो ठेकेदार के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बारिश से मसूरी की कई सड़कें प्रभावित हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता मॉल रोड को दी जा रही है, क्योंकि यह मसूरी का चेहरा है.

ये भी पढ़ें:

मसूरी: उत्तराखंड में बारिश के कारण कई जगह सड़कें बार-बार बंद हो रही हैं. इससे स्थानीय जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. शनिवार को पर्यटन नगरी मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर शनि मंदिर बैंड के पास भारी भूस्खलन होने से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई.

भूस्खलन के कारण सड़क पर बड़े-बड़े बोल्डर और मलबा आ गिरा, जिससे कई लोग रास्ते में ही फंस गए. अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीनों और अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची. लगभग 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा और बोल्डरों को हटाया गया और मार्ग को दोबारा सुचारु किया गया.

मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन (ETV Bharat)

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर हांथी पांव के पास भारी भूस्खलन के कारण मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था. हमारी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क को साफ कराया और आवागमन बहाल किया.

Trouble in rain in Mussoorie
6 घंटे बंद रहा मार्ग (PHOTO-ETV Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह क्षेत्र पहले से ही भूस्खलन संभावित जोन के रूप में चिन्हित है. हाल ही बारिश के बाद मिट्टी की पकड़ कमजोर हो गई थी, जिससे यह घटना हुई. लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर स्थायी समाधान की मांग की है, ताकि बार-बार होने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके. हालांकि, सड़क को खोल दिया गया है. लेकिन बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. साथ ही पीडब्लूडी द्वारा मार्ग की निगरानी बढ़ा दी गई है और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

मसूरी में सड़कों की हालत खराब: पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों बारिश के कारण मॉल रोड और अन्य प्रमुख सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है. कहीं कोबल स्टोन उखड़े पड़े हैं, तो कहीं सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं. यही नहीं, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी इस दुर्दशा के चलते मायूस होना पड़ रहा है.

Trouble in rain in Mussoorie
मसूरी के कार्ट मैकेंजी रोड पर भारी भूस्खलन (PHOTO-ETV Bharat)

इस पर भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि मसूरी की सड़कों की यह हालत पर्यटन नगरी की गरिमा के खिलाफ है. विभाग आंखें मूंदे बैठा है. यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. रजत अग्रवाल ने इस मुद्दे को सीधे कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी के समक्ष उठाया.

PWD टीन ने किया निरीक्षण: इस मामले का मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी को टीम समेत मसूरी भेजा, आमतौर पर फाइलों और मीटिंग में उलझे रहने वाले पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस बार सीधे सड़कों पर उतरे. अधिशासी अभियंता जितेन्द्र त्रिपाठी खुद मॉल रोड पहुंचे. उनके साथ अभियंता टीम, ठेकेदार और रजत अग्रवाल समेत कई स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद थे.

Trouble in rain in Mussoorie
PWD टीम ने मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया. (PHOTO-ETV Bharat)

निरीक्षण के दौरान देखा गया कि मॉल रोड के कई हिस्सों में कोबल स्टोन्स उखड़ चुके हैं, जिससे पर्यटकों के लिए चलना भी मुश्किल हो रहा है. वहीं, बारिश से बहकर आया मलबा भी कई हिस्सों में जमा हो गया है. अधिकारियों ने ठेकेदार को तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि अगर काम में कोताही बरती गई, तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

Trouble in rain in Mussoorie
मॉल रोड के कोबल स्टोन उखड़ने पर ठेकेदार की तय की जिम्मेदारी (PHOTO-ETV Bharat)

अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि मसूरी की मॉल रोड पर सौंदर्यकरण के दौरान लगाए गए कोबल स्टोन की देखरेख ठेकेदार की जिम्मेदारी है. हमने उसे स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत जल्द की जाए. अगर समय सीमा में काम पूरा नहीं होता, तो ठेकेदार के खिलाफ अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बारिश से मसूरी की कई सड़कें प्रभावित हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता मॉल रोड को दी जा रही है, क्योंकि यह मसूरी का चेहरा है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : August 23, 2025 at 7:29 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

मसूरी में बारिश में आफतकार्ट मैकेंजी रोड पर भूस्खलनमॉल रोड पर कोबल स्टोन उखड़ेमसूरी की सड़कों का निरीक्षणTROUBLE IN RAIN IN MUSSOORIE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.