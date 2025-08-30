आगरा: आगरा से वैष्णो देवी माता की यात्रा पर गए परिवार के तीन सदस्यों की समेत चार लोगों की लैंडस्लाइड में मौत हो गई थी. शनिवार देर शाम जम्मू से बुजुर्ग दंपती और मासूम नातिनी के शव लाए गये, तो कुम्हारापाड़ा में चीत्कार मच गया. एक साथ ही तीन अर्थियां उठी. वैष्णो देवी में हुए हादसे में जान गंवाने वाली किशोरी का शव शाहगंज के प्रकाश नगर में ले जाया गया.

जम्मू से एंबुलेंस से तीनों के शव लाए गये: परिवार आगरा से बेटी का मुंडन कराने के लिए गया था. मगर, मुंडन से पहले ही परिवार लैंडस्लाइड हादसे का शिकार हो गया. रकाबगंज क्षेत्र के कुम्हारापाड़ा में शनिवार देर शाम जम्मू से एंबुलेंस से अर्जुन सिंह, उसकी पत्नी सुनीता और 11 माह की सेजल के शव लाए गये. इसके साथ ही अर्जुन के बेटा दीपक की साली भावना का शव शहगंज के प्रकाशनगर घर पर ले जाया गया.

भावना का शव शहगंज के प्रकाशनगर घर पर ले जाया गया. (Photo Credit: ETV Bharat)

बीजेपी विधायक डॉ. जीएस धर्मेश परिवार से मिले: कुम्हारापाड़ा में जैसे ही एम्बुलेंस से तीनों शव निकाले गये, तो चीख पुकार मच गई. वहां पर मौजूद हर आंख नम थी. कुछ देर बाद ही एक साथ तीन अर्थियां उठीं. छावनी क्षेत्र के भाजपा विधायक डॉ. जीएस धर्मेश परिवार से मिलने के लिए पहुंचे. उन्होंने दीपक के परिजन को सरकार की आर्थिक दिलाने की बात की. उन्होंने कहा कि दुख की घडी में हम सब परिवार के साथ हैं.

बुजुर्ग दंपती और मासूम नातिन (Photo Credit: ETV Bharat)

जम्मू में लैंडस्लाइड की चपेट में आया परिवार: रकाबगंज थाना के कुम्हारपाडा निवासी जूता कारीगर अर्जुन, उनकी पत्नी सुनीता, उनका बेटा दीपक, बहू मोना, बेटी जैस्मीन, दामाद मोहित, दीपक की 11 माह की बेटी सेजल, दीपक की साली भावना 24 अगस्त को आगरा से वैष्णो देवी की यात्रा पर ट्रेन से गए. 26 अगस्त को जम्मू में लैंडस्लाइड की चपेट में परिवार आ गया.

लैंडस्लाइड में मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

हादसे के बाद दीपक के पिता अर्जुन लापता: इसमें सुनीता, उनकी 11 माह की नातिनी और 11 साल की भावना की मौत जो गई. जबकि, दीपक, उसकी पत्नी मोना समेत अन्य लोग घायल हो गये हैं. हादसे में दीपक के पिता अर्जुन लापता हैं. तीन दिन बाद अर्जुन का शव 20 किलोमीटर दूर बाणगंगा में मिला. जबकि, बेटी सेजल का शव मलबे में बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिला. उसकी पहचान जेब में मिले यात्री पास से हुई.

बिना मुंडन कराए वापस लौटा परिवार: रिश्तेदार प्रमोद ने बताया कि दीपक कुमार अपनी अपनी तीन साल की बेटी ऐंजल और ढाई साल की भतीजी के मुंडन संस्कार की मन्नत पूरी करने के लिए वैष्णो देवी माता की यात्रा पर गए थे. लेकिन मन्नत पूरी होने से पहले ही लैंडस्लाइड हादसे की चपेट में पूरा परिवार आ गया.

तीन दिन बाद अर्जुन का शव 20 किलोमीटर दूर बाणगंगा में मिला. (Photo Credit: ETV Bharat)

दीपक के पास ढाई साल की बेटी ऐंजल और उसकी बहन जैसमिन साथ थी. इसलिए वो बच गई. हादसे की वजह से बिना मुंडन के परिवार अब वापस आ गया है. जैसमिन ने बताया कि हादसे के वक्त बस एक तेज आवाज सुनाई दी. भगदड़ मची तो मैं कुछ समझ पाती उससे पहले सब खत्म हो गया.

दो दिन तक ढाई साल की भतीजी को गोद में लिए इधर-उधर भटकती रही. जैसमिन का कहना है कि जिस मन्नत के लिए माता की यात्रा पर गए, वो ही अधूरी रह गई. हादसे में भाभी मोना की टांग हादसे में कट चुकी है. वह अस्पताल में भर्ती हैं. उनकी गंभीर हालत है.



