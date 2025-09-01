सोलन/शिमला/सिरमौर: हिमाचल में लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. कई मकानों को मलबा गिरने से नुकसान पहुंचा है. भूस्खलन के कारण कुछ मकान गिरने की कगार पर हैं, जिन्हें प्रशासन ने खाली करवा दिया है. लैंडस्लाइडिंग के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है.

कुमारहट्टी के साथ लगते हरिपुर में दो मंजिला मकान ढहने से चार लोग घायल हो गए. बारिश के बीच अचानक मकान पर मलबा आ गिरा. इसके कारण अंदर रह रहे लोग नीचे दब गए. घटना के समय आसपास के लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. प्राथमिक उपचार के लिए लोगों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर ले जाया गया. चारों की हालत को देखते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन रेफर कर दिया है. हादसे के समय मकान में छह लोग मौजूद थे. दो को हल्की चोटें आई हैं.

कोटखाई में भूस्खलन (ETV Bharat)

वहीं, सोलन के शामती में भी वार्ड मेंबर के घर मे मलबा घुस गया. वहीं, एक अन्य मकान को भी नुकसान पहुंचा है. ग्राम पंचायत हिन्नर के गांव टलांजी में एक रिहायशी गिरने की कगार पर है. जिला प्रशासन की टीम ने घर को खाली करवा दिया है. उधर, उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि प्रशासन को घटना की जानकारी मिली है मौके पर प्रशासन की टीमें मौजूद है. प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जा रही है.

सिरमौर में महिला की मौत

वहीं, सिरमौर में मूसलाधार बारिश के बीच आधी रात एक महिला की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई. महिला के घर पर पहाड़ी का मलबा गिरने से ये दर्दनाक हादसा हुआ. इस हादसे में एक गाय समेत 4 मवेशियों की भी खबर है. जानकारी के अनुसार श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में स्थित चौरास गांव में रात को भूस्खलन की चपेट में आने से एक कच्चे मकान के साथ गौशाला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. इस आपदा में शीला देवी (37) पत्नी मोहन लाल निवासी चौरास की दर्दनाक मौत हो गई. प्रशासन के अनुसार जिस समय पहाड़ी से भूस्खलन हुआ उस दौरान मकान में महिला के साथ उसका पति और एक बच्चा भी था, लेकिन महिला का पति बच्चे को लेकर बाहर निकल गए. महिला भी घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी भूस्खलन की चपेट में आ गई. एक बड़ा पत्थर महिला को लगा. हादसे में मकान और उसके नीचे गौशाला पूरी तरह ध्वस्त हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों सहित प्रशासन मौके पर पहुंचा. महिला को मलबे से निकाला गया. डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को 25 हजार रुपए की फौरी राहत दी है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा.

कोटखाई में भूस्खलन

शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र में सोमवार को भारी लैंडस्लाइड हुआ. तेज बारिश के बाद पहाड़ी से अचानक मलबा और बड़े-बड़े देवदार के पेड़ गिरने लगे. इस दौरान देवदार के विशाल पेड़ टूटकर घरों पर आ गिरे. अचानक हुए लैंड स्लाइड के कारण लोग घरों से बाहर निकल भी नहीं पाए. कुछ घरों की छतें और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं. गनीमत रही कि अब तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम मौके पर पहुंच गई. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.

