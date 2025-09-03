शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है. शिमला शहर में भी जगह-जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. रामचंद्र चौक में एक बार फिर से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते सड़क पर यातायात बाधित हो गया है. भूस्खलन से बड़े-बड़े पेड़ सरकारी भवनों की छत पर जा गिरे हैं. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार, 4 सितंबर से प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है.

शिमला में भारी भूस्खलन

भारी भूस्खलन से आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए मकानों को खाली किया गया है. मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. साथ ही खतरा बन पेड़ को हटाने के निर्देश दिए. इस दौरान महापौर ने कहा कि, शिमला शहर में राम चंद्र चौक पर लैंडस्लाइड हुआ है और पेड़ गिरे हैं. इससे कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है. अभी भी यहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. तिरपाल लगा दी गई है.

शिमला के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन (ETV Bharat)

शिमला के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी

महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, "इस क्षेत्र में एक पेड़ के गिरने का खतरा बना हुआ है जिसे हटाने के एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा विकास नगर, कृष्णा नगर, कोमली बैंक और रामचंद्र चौक में भूस्खलन हुआ है, जिससे काफी नुकसान हुआ है. राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है. रामचंद्र चौक में एक मकान में दरारें आ गई हैं, जिसे खाली कर दिया गया था."

शिमला समेत कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है. बुधवार (3 सितंबर) को भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार देर रात तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. गुरुवार (4 सितंबर) से हिमाचल में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश में 4 से 8 सितंबर तक बारिश में कमी आने की संभावना जताई है.

शिमला समेत कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश (ETV Bharat)

शिमला में नाले उफान पर, तालाब बनी सड़कें

बता दें कि, राजधानी शिमला में तीन दिन से बारिश हो रही है, जिससे नाले भी उफान पर हैं. भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संजोली से नवबहार सड़क पर सड़क तालाब में तब्दील हो गई है. पानी की निकासी न होने से सड़क पर पानी जमा हो गया है. वहीं, शहर में नाले बंद होने से पानी रास्तों पर बह रहा है.

स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान (ETV Bharat)

