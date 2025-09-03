ETV Bharat / state

शिमला में भीषण लैंडस्लाइड, सरकारी आवासों पर गिरे बड़े-बड़े पेड़, मकानों को कराया गया खाली - LANDSLIDE IN SHIMLA

शिमला के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन की चपेट में कई सरकारी आवास आने से हड़कंप. कई मकानों का कराया गया खाली.

Landslide in Shimla Ramchandra Chowk
शिमला में भारी भूस्खलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 5:58 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 6:53 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है. शिमला शहर में भी जगह-जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं. रामचंद्र चौक में एक बार फिर से भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते सड़क पर यातायात बाधित हो गया है. भूस्खलन से बड़े-बड़े पेड़ सरकारी भवनों की छत पर जा गिरे हैं. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार, 4 सितंबर से प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है.

शिमला में भारी भूस्खलन

भारी भूस्खलन से आसपास के मकानों को खतरा पैदा हो गया है, जिसको देखते हुए मकानों को खाली किया गया है. मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. साथ ही खतरा बन पेड़ को हटाने के निर्देश दिए. इस दौरान महापौर ने कहा कि, शिमला शहर में राम चंद्र चौक पर लैंडस्लाइड हुआ है और पेड़ गिरे हैं. इससे कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है. अभी भी यहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. तिरपाल लगा दी गई है.

शिमला के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन (ETV Bharat)

शिमला के कई इलाकों में लैंडस्लाइड से बढ़ी परेशानी

महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि, "इस क्षेत्र में एक पेड़ के गिरने का खतरा बना हुआ है जिसे हटाने के एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा विकास नगर, कृष्णा नगर, कोमली बैंक और रामचंद्र चौक में भूस्खलन हुआ है, जिससे काफी नुकसान हुआ है. राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं है. रामचंद्र चौक में एक मकान में दरारें आ गई हैं, जिसे खाली कर दिया गया था."

शिमला समेत कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते भारी नुकसान हो रहा है. बुधवार (3 सितंबर) को भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. बुधवार देर रात तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. गुरुवार (4 सितंबर) से हिमाचल में लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग शिमला ने प्रदेश में 4 से 8 सितंबर तक बारिश में कमी आने की संभावना जताई है.

Himachal Weather Update
शिमला समेत कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश (ETV Bharat)

शिमला में नाले उफान पर, तालाब बनी सड़कें

बता दें कि, राजधानी शिमला में तीन दिन से बारिश हो रही है, जिससे नाले भी उफान पर हैं. भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. संजोली से नवबहार सड़क पर सड़क तालाब में तब्दील हो गई है. पानी की निकासी न होने से सड़क पर पानी जमा हो गया है. वहीं, शहर में नाले बंद होने से पानी रास्तों पर बह रहा है.

Landslide in Shimla Ramchandra Chowk
स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: मंडी में लैंडस्लाइड से 7 लोगों की मौत, हिमाचल में 7 सितंबर तक शिक्षण संस्थान बंद, अब तक 340 की गई जान

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 24 घंटों में 367.33 करोड़ का नुकसान, अभी तक 340 लोगों की मौत, 1334 सड़कें बंद

