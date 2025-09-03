ETV Bharat / state

निजी बस पर भारी चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत, जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कई यात्री - LANDSLIDE IN SHIMLA

रामपुर में निजी बस पर भारी चट्टान गिरने से दर्दनाक हादसा. 2 की मौत अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे कई लोग.

Landslide in Shimla
बस पर चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 5:12 PM IST

रामपुर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बरसात के मौसम में तबाही मची हुई है. जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं. शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में बुधवार, 3 सितंबर को बड़ा हादसा हो गया. बिथल काली मिट्टी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर अचानक पहाड़ों से भारी चट्टानें गिरने लगी. इस दौरान वहां से गुजर रही एक निजी बस इसकी चपेट में आ गई. हादसा इतना भयावह था कि एक बड़ी चट्टान बस की छत तोड़ते हुए सीधे अंदर घुस गई, जिससे बस का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

निजी बस पर चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की मौत

शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया. निजी बस पर चट्टान गिरने से बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. निजी बस पर भारी चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई. इस हादसे में 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें तीन यात्रियों को गंभीर चोटें आईं हैं. घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल भेजा गया है. मृतकों में एक महिला की पहचान लक्ष्मी विरानी के रूप में हुई है, जो महराष्ट्र के जलगांव की रहने वाली थी. बस में सवार एक नेपाली मूल की महिला की जान गई है. घायल यात्रियों को MGMSC खानेरी में भर्ती कराया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

Landslide in Shimla
निजी बस पर भारी चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत (ETV Bharat)

बस पर मौत बनकर गिरी चट्टानें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार को हादसा दोपहर के समय हुआ. हादसे के वक्त बस में कई यात्री सवार थे. बस HP63A 1891 (विशाल ट्रैवल) पर अचानक ऊपर से पहाड़ी दरक कर गिरने लगी. बड़ी-बड़ी चट्टाने छत तोड़कर भीतर घुस गई, जिससे बस में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और अन्य वाहनों के चालकों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकालकर खनेरी अस्पताल रामपुर पहुंचाया.

Landslide in Shimla
निजी बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर. (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों का प्रशासन पर गंभीर आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में लगातार भूस्खलन हो रहा था, जिसके कारण यह इलाका बेहद संवेदनशील बना हुआ था. बावजूद इसके, यात्रियों को पहले से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था. हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. वहीं, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

भारी भूस्खलन से NH-5 पर लगा लंबा जाम

राष्ट्रीय राजमार्ग-5 SDO प्रदीप कुमार ने मामला की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "निजी बस पर चट्टान गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई है. करीब 15 यात्री घायल हुए हैं. फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है, जबकि कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. मार्ग पर भारी भूस्खलन के चलते एनएच-5 पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. प्रशासन ने जेसीबी मशीनें तैनात कर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है. फिलहाल इस क्षेत्र में यात्रा करना खतरनाक हो सकता है. ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें."


